En direct : Macron va s'entretenir avec Zelensky, Moscou ne souhaite pas de "guerre" en Ukraine

Emmanuel Macron doit s'entretenir en fin de journée avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, après avoir échangé plus d'une heure dans la matinée avec Vladimir Poutine. Le président français fait la navette dans le but de d'initier une désescalade dans la crise ukrainienne. Suivez en direct les derniers développements.

13 h 22 : après Poutine, Macron doit s'entretenir avec le président ukrainien

L'échange téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, en fin de matinée, aura duré une heure. Pour le moment rien n'a filtré de cette discussion. L'Élysée précise que le président français va maintenant s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à 19 h 00 heure de Paris (18 h 00 GMT).

11 h 34 : l'ambassadeur américain à Moscou alerte sur les risques d'une invasion de l'Ukraine par la Russie

Selon l'envoyé des États-Unis à Moscou, l'invasion de l'Ukraine par les Russes serait un "acte incroyablement destructeur". Il a ajouté qu'elle se produirait avec très peu de préavis, compte tenu du renforcement des forces militaires.

10 h 33 : Moscou veut le dialogue, "pas la guerre" dit Lavrov

Le chef de la diplomatie russe a affirmé vouloir la diplomatie après l'appel américain à "revenir à la table des négociations" et à ne pas envahir l'Ukraine. "Si cela tient à la Russie, il n'y aura pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerres. Mais nous ne permettrons pas non plus que nos intérêts soient grossièrement bafoués, ignorés", a déclaré Sergueï Lavrov dans une interview diffusée sur plusieurs radios et télés russes.

Il a ajouté que la Russie devrait peut-être envisager des mesures de précaution pour protéger ses diplomates en Ukraine.

Le ministre russe a estimé que de nouvelles sanctions contre la Russie entraîneraient une "rupture" entre Moscou et l'Occident, alors qu'Européens et Américains ont dit préparer des mesures particulièrement douloureuses en cas d'offensive contre l'Ukraine.

10 h 28 : Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Vladimir Poutine

Le président français va s'entretenir avec Vladimir Poutine des moyens d'obtenir une désescalade dans la crise ukrainienne en relançant, notamment, la mise en œuvre des accords de paix de Minsk de 2015 dans le cadre quadripartite du format Normandie (France, Allemagne, Russie, Ukraine).

