L'actu en dessin : la crise ukrainienne, une guerre des nerfs avant une nouvelle guerre froide ?

© Wilcox, Cartooning for Peace

Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine sont convenus, le 28 janvier 2022, de la "nécessité d'une désescalade" et d'une "poursuite du dialogue" dans la crise ukrainienne.

Depuis des semaines, l'Occident accuse la Russie d'avoir massé une centaine de milliers de militaires à la frontière de l'Ukraine en vue d'une éventuelle invasion, menaçant Moscou de sanctions sans précédent en cas d'une offensive. Vendredi, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont convenus de la "nécessité d'une désescalade" et d'une "poursuite du dialogue" dans la crise ukrainienne.

Publicité Lire la suite

Dans la crise ukrainienne, la tension n’a cessé de croître depuis les derniers pourparlers infructueux à Genève, début janvier.

La Russie souhaite mettre fin à l’élargissement de l’Otan à l’Ukraine et le fait savoir : plusieurs milliers de soldats russes sont déployés et multiplient les manœuvres militaires à la frontière entre l’Ukraine et la Russie, si bien que les États-Unis s’attendent à une attaque imminente.

Au centre, l'Europe tente tant bien que mal d’allier diplomatie et fermeté. Des représentants russes, ukrainiens, français et allemands se sont réunis mercredi 26 janvier à Paris et se sont engagés, dans une déclaration commune, au respect inconditionnel du cessez-le-feu.

>> À lire : Ukraine : écartée des discussions, l'Europe pâtit de "ses dissensions"

Vendredi, avant de rencontrer Emmanuel Macron, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a estimé lors d'une conférence de presse pour les médias étrangers, que la "déstabilisation" à l'intérieur était "le plus grand risque" pour l'Ukraine.

Plus tôt, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont convenus de la "nécessité d'une désescalade" et d'une poursuite du "dialogue" dans la crise ukrainienne, a annoncé l'Élysée.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne