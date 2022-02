Espace Schengen : Emmanuel Macron propose un conseil de pilotage doté d'un "bras armé"

Lors d'un discours devant les ministres européens de l'Intérieur, mercredi à Tourcoing, le président français a émis le souhait de créer un "conseil Schengen" réunissant régulièrement les ministres compétents autour d'un "coordonnateur". Ce conseil serait doté d'un "bras armé" afin de mieux gérer une prochaine crise aux frontières extérieures de l'Union européenne.

Emmanuel Macron a proposé mercredi 2 février que l'Union européenne crée, dès le 3 mars, un conseil de pilotage de l'espace Schengen, doté d'un mécanisme d'intervention rapide, afin de mieux agir en cas de crise aux frontières extérieures de l'Union européenne (UE).

La première priorité est de "remettre de la politique au cœur de la gouvernance de Schengen", a déclaré le président français à Tourcoing (Nord) devant les ministres européens de l'Intérieur qui doivent plancher sur le sujet à Lille jeudi et vendredi.

"Nous souhaitons établir un véritable conseil Schengen pour piloter l'espace Schengen, à l'image de ce que nous avons su faire pour la zone euro", a expliqué Emmanuel Macron, en déplorant l'absence "d'une réelle politique concertée d'anticipation et de planification" face aux crises aux frontières extérieures.

Un tel conseil, réunissant régulièrement les ministres compétents autour d'un "coordonnateur", pourrait se tenir pour la première fois dès le 3 mars, date de la prochaine réunion des ministres, a-t-il souhaité. "Ce conseil peut devenir le visage d'une Europe forte", a-t-il insisté.

"Très bonne idée"

La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a salué une "très bonne idée". "Il est je crois nécessaire que les États membres procèdent davantage à une évaluation entre pairs parce qu'ils dépendent les uns des autres", a déclaré à l'AFP la commissaire suédoise, qui a présenté à la mi-décembre une proposition de réforme pour renforcer Schengen.

"Aujourd'hui nous avons de graves vulnérabilités. L'année dernière Frontex a estimé que 39 millions de gens étaient entrés dans l'espace Schengen sans avoir fait l'objet de vérifications dans le Système d'information Schengen", a-t-elle indiqué.

Autre préconisation développée par Emmanuel Macron, la création "d'un mécanisme de solidarité et d'intervention rapide en cas de crise aux frontières extérieures de l'Union". "Cette plateforme serait, au fond, le bras armé du nouveau conseil Schengen sur le terrain", a expliqué le président français. Elle permettrait une "mobilisation rapide des ressources européennes et bilatérales dans les situations de crise, en complémentarité de l'action de Frontex".

"Politique commune d'asile et d'immigration"

Troisième proposition : "se doter d'une politique commune d'asile et d'immigration". Conscient des divisions entre pays européens à ce sujet, il a proposé une approche progressive, en commençant par un soutien financier aux pays de première arrivée des migrants. Son objectif, "une convergence accrue des système d'asile", en commençant par régler "les dysfonctionnements évidents des règlements de Dublin".

Enfin, l'UE doit appliquer "une politique plus opérationnelle et plus unie" en matière d'expulsion des migrants illégaux vers leur pays d'origine. "Ceci suppose de travailler avec les pays de départ et de transit" pour "adapter notre politique de visas à l'égard de pays tiers non coopératifs en matière de réadmission, mais de manière européenne et coordonnée".

Le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne les 17 et 18 février "sera l'occasion d'une impulsion forte en la matière", a-t-il dit.

