Ukraine : Joe Biden et Emmanuel Macron s'engagent à se coordonner face à la Russie

Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron se sont engagés, mercredi, à coordonner leur réponse à la présence militaire russe à la frontière ukrainienne. Suivez le déroulé de cette journée heure par heure.

7 h 45 : le président turc plaide pour une "solution pacifique"

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, se rend à Kiev jeudi 3 février pour tenter une médiation entre son allié ukrainien et la puissante Russie afin d'éviter un conflit qui pourrait aussi porter préjudice à son pays.

Erdogan doit s'entretenir avec son homologue Volodymyr Zelensky, dont le pays est menacé par quelque 100 000 troupes russes massées à ses frontières, sans froisser Vladimir Poutine.

"En tant que membre de l'Otan, nous ne voulons pas d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce serait de mauvais augure pour la région", a-t-il insisté ce weekend, plaidant pour une "solution pacifique" à la crise.

4 h 18 : Jean-Yves Le Drian affirme sa solidarité avec l'Ukraine face à la Russie

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé, mercredi 2 février, sur France 2 que le danger était "clair et imminent", tout en ajoutant qu'il n'y avait pour l'heure aucune information sur la volonté du président russe Vladimir Poutine de lancer une offensive sur l'Ukraine.

Jean-Yves Le Drian a également affirmé mercredi, lors d'une allocution devant le Parlement roumain à l'occasion du quinzième anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à l'UE, que Paris souhaitait montrer sa solidarité avec Bucarest et souligner l'unité de l'Union européenne.

Le ministre français rencontrera jeudi à Bucarest neuf ministres d'Europe de l'Est et des pays Baltes afin de discuter de la crise ukrainienne.

2 h 38 : Joe Biden et Emmanuel Macron s'engagent à se coordonner face à la Russie

Le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont échangé par téléphone sur le dossier ukrainien, mercredi. Selon la Maison Blanche, ils ont passé en revue "la coordination en cours au niveau à la fois de la diplomatie et des préparatifs pour imposer des mesures économiques rapides et sévères à la Russie si elle envahissait davantage l'Ukraine".

"Le président Biden et le président Macron ont convenu que leurs équipes resteraient en contact étroit, y compris en consultation avec les alliés de l'Otan et les partenaires de l'UE, à propos de notre approche coordonnée et globale de la gestion de ces problèmes".

Emmanuel Macron avait dit auparavant qu'il n'excluait pas de se rendre en Russie pour trouver une solution diplomatique à la crise.

