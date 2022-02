En direct : la Russie envoie six navires de guerre en mer Noire

Au lendemain de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le ministère russe de la Défense a annoncé, mardi, l'envoi de six navires de guerre en mer Noire pour participer à des manœuvres militaires. Suivez en direct les derniers développements.

11 h 09 : Moscou assure que ses troupes présentes en Biélorussie retourneront en Russie

Le Kremlin indique que les troupes russes retourneront en Russie après les manœuvres en Biélorussie. Vladimir Poutine n'a cependant fourni aucun calendrier précis à Emmanuel Macron.

11 h 08 : le Kremlin dément les affirmations de Paris sur de nouvelles initiatives militaires

Le Kremlin a déclaré mardi que les informations de presse selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine se serait engagé auprès de son homologue français Emmanuel Macron à ne pas prendre pour l'instant de nouvelles initiatives militaires près de l'Ukraine ne sont "pas exactes".

10 h 39 : six navires de guerre russes en route vers la mer Noire

Six navires de guerre russes se dirigent vers la mer Noire, où ils vont participer à des manœuvres militaires, rapporte l'agence Interfax, en citant le ministère de la Défense sur fond de tensions avec l'Ukraine. Ces navires arrivent de Méditerranée pour des exercices programmés de longue date, précise le ministère, qui avait annoncé le mois dernier que l'ensemble de ses flottes du Pacifique et de l'Atlantique participeraient à des manœuvres en janvier-février.

10 h 19 : Poutine s'est engagé auprès de Macron à limiter les manœuvres militaires

Le président russe, Vladimir Poutine, s'est engagé pendant son entretien avec son homologue français, Emmanuel Macron, à s'abstenir de lancer dans l'immédiat de nouvelles manœuvres militaires près de l'Ukraine afin de favoriser une possible désescalade, a déclaré un membre de la délégation française.

Selon ce responsable, qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat, le dirigeant russe a aussi promis que les troupes russes envoyées en Biélorussie pour des exercices militaires conjoints près de la frontière ukrainienne rentreraient ensuite en Russie.

04 h 02 : Emmanuel Macron en route vers Kiev

Le président français est en route pour Kiev, où il doit rencontrer son homologue Volodymyr Zelensky après avoir rencontré Vladimir Poutine. Emmanuel Macron rencontrera ensuite, à Berlin, le chancelier Olaf Scholz, lui-même tout juste rentré de Washington dans le cadre d'une série d'efforts diplomatiques européens cette semaine et la suivante.

00 h 46 : Vladimir Poutine entrouvre la porte d'un compromis

Au terme de plus de cinq heures de discussion avec Emmanuel Macron, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré, lundi, que "certaines des idées" de son homologue français pourraient "jeter les bases d'avancées communes" et doit reparler à ce dernier après son déplacement à Kiev. "Le président Poutine m'a assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et de sa volonté de maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a dit Emmanuel Macron.

