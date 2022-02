Crise ukrainienne : en Biélorussie, début de manœuvres militaires conjointes avec la Russie

Vue aérienne montrant des troupes déployées à Rechitsa, en Biélorussie, près de la frontière avec l'Ukraine, le 4 février 2022. © Maxar Technologies, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Des manœuvres militaires conjoints entre les armées russes et biélorusses ont débuté jeudi pour dix jours en Biélorussie, a indiqué Moscou. Elles ont lieu sur cinq terrains militaires, quatre bases aériennes et "différents sites" sur le territoire biélorusse. Pour Kiev et l'Occident, ces exercices sont perçus comme un moyen de pression. Depuis novembre, plus de 100 000 soldats ont été massés aux frontières de l'Ukraine.