En direct : la Russie annonce le retour d'une partie de ses troupes dans leurs bases

La Russie a ordonné mardi le retour dans leurs garnisons d'unités déployées près de la frontière ukrainienne, un premier signe de détente, leur présence laissant craindre depuis des semaines une invasion, sur fond de tensions russo-occidentales.

11 h 02 : le Kremlin confirme le début d'un retrait militaire planifié

Le Kremlin a confirmé le début d'un retrait des forces russes stationnées près des frontières de l'Ukraine, évoquant un "processus normal" et dénonçant "l'hystérie" occidentale sur une supposée invasion imminente de ce pays par Moscou.

"Nous avons toujours dit qu'après l'achèvement des exercices, (...) les troupes retourneront dans leurs garnisons d'origine. C'est ce qui se passe là, c'est le processus habituel", a déclaré aux journalistes le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

10 h 51 : le Parlement européen prêt à voter en urgence une aide de 1,2 milliard d'euros à l'Ukraine

Les eurodéputés se sont mis d'accord mardi pour voter en urgence un nouveau soutien financier de l'UE à l'Ukraine d'un montant de 1,2 milliard d'euros, pour aider ce pays sous la menace d'un nouveau conflit avec la Russie.

Ce prêt sur 12 mois alloué en deux tranches a été proposé par la Commission européenne fin janvier et approuvé par les États membres vendredi.

10 h 25 : les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter la Biélorussie

Les États-Unis ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement la Biélorussie, alliée de Moscou, en raison des craintes d'une invasion russe en Ukraine.

"En raison d'une augmentation de l'activité militaire russe inhabituelle et préoccupante près de la frontière avec l'Ukraine, les citoyens américains qui se trouvent au Bélarus ou qui envisagent de s'y rendre doivent savoir que la situation est imprévisible et que la tension est élevée dans la région", a averti Washington dans un avis publié lundi.

10 h 22 : la Norvège renforce son contingent en Lituanie

La Norvège a annoncé l'envoi de "50-60 soldats" supplémentaires en Lituanie dans le cadre des mesures de réassurance de l'Otan sur fond de tensions régionales en Ukraine.

"Il s'agit principalement de faire preuve de solidarité envers nos alliés sur le flanc est près de la Russie", a déclaré le ministre de la Défense, Odd Roger Enoksen, lors d'une conférence de presse.

10 h 17 : le Premier ministre nippon a parlé à von der Leyen, avant un échange avec Kiev

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a discuté mardi de la crise russo-ukrainienne avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, avant un échange prévu plus tard dans la journée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Au cours de leur appel téléphonique, Fumio Kishida et Ursula von der Leyen "ont fait part de leur suivi avec grande inquiétude de la situation autour de l'Ukraine", dont ils soutiennent "la souveraineté et l'intégrité territoriale", selon un communiqué du ministère japonais des Affaires étrangères.

Les deux ont convenu de "continuer à se coordonner étroitement pour une désescalade" des tensions, a ajouté le ministère.

09 h 57 : l'Ukraine et les Occidentaux ont empêché "une escalade" russe, selon Kiev

L'Ukraine et les Occidentaux ont réussi à empêcher une escalade russe, s'est félicité le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, peu après l'annonce du début d'un retrait militaire russe des abords du territoire ukrainien.

"Ensemble avec nos partenaires, nous avons réussi à empêcher toute nouvelle escalade de la part de la Russie", a déclaré le ministre.

09 h 38 : encore temps pour Poutine d'éviter une guerre en Europe, selon Londres

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a souligné qu'il était encore temps pour Vladimir Poutine d'éviter une guerre en Europe, mais que ce temps est "limité".

"Nous pourrions être au bord d'une guerre en Europe, qui aurait de graves conséquences, non seulement pour les peuples de Russie et d'Ukraine, mais plus largement pour la sécurité de l'Europe", a déclaré la cheffe de la diplomatie britannique sur la chaîne Sky News.

09 h 29 : des soldats russes déployés près de l'Ukraine retournent dans leurs bases

Une partie des troupes russes déployées dans des régions frontalières de l'Ukraine retournent dans leurs bases après avoir terminé des exercices militaires, rapportent mardi les agences russes en citant le ministère de la Défense.

Selon Interfax, des unités déployées dans les régions Sud et Ouest, à la frontière orientale de l'Ukraine, ont fini leurs manœuvres, même si d'autres exercices militaires se poursuivent dans le reste du pays.

07 h 34 : Berlin exhorte la Russie à "retirer ses troupes"

La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a demandé à Moscou de "retirer ses troupes" de la frontière avec l'Ukraine, estimant que "la situation peut dégénérer à tout moment" alors que le chancelier Olaf Scholz est attendu à Moscou.

"La situation est particulièrement dangereuse et peut dégénérer à tout moment" et "nous devons utiliser toutes les opportunités de dialogue pour atteindre une solution pacifique", a estimé Annalena Baerbock dans un communiqué, ajoutant: "la responsabilité d'une désescalade est clairement du côté de la Russie, et il revient à Moscou de retirer ses troupes."

