Stratégie d'investissements, vaccins... l'UE et l'Union africaine scellent un "partenariat rénové"

Le président sénégalais Macky Sall est accueilli par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen (L), le président du Conseil européen Charles Michel (2D) et le président français Emmanuel Macron (D) à son arrivée au sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne à Bruxelles, le 17 février 2022.

"Adopter une déclaration sur une vision conjointe pour 2030" : tel est l'objectif que s'est donné le 6e sommet UE-Afrique, qui s'est tenu jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Une réunion entre les 27 et l'Union africaine pour "réinventer une relation" et affronter des défis communs quelques heures après l'officialisation par la France et ses alliés de leur retrait militaire du Mali.