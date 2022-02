Ukraine : l'OSCE s'alarme d'une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a affirmé samedi avoir constaté une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine tandis que Joe Biden s'est dit "convaincu" que Vladimir Poutine avait décidé d'envahir son voisin.

Publicité Lire la suite

7 H 15 : Appel à "la mobilisation générale" dans la région de Donestk

Le chef séparatiste prorusse de la région de Donestk proclame la "mobilisation générale".

4 H 00 : Poutine supervise des manœuvres militaires

Le président russe Vladimir Poutine assiste samedi à des manœuvres militaires de grande ampleur et à des essais de missiles, au risque d'enflammer encore la situation.

Le Kremlin continue de nier toute intention d'attaquer son voisin, mais réclame des garanties pour la sécurité de la Russie, comme le retrait de l'Otan d'Europe de l'Est, ce que l'Occident refuse.

2 H 16 : "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu

Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont affirmé samedi avoir constaté une "augmentation spectaculaire" des violations du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, où séparatistes prorusses et forces ukrainiennes s'affrontent depuis 2014.

L'OSCE a fait état de 222 violations du cessez-le-feu jeudi sur la ligne de front dans la région de Donetsk, tenue par les séparatistes pro-russes, dont 135 "explosions", contre 189 mercredi et 24 mardi.

Dans la région de Lougansk, autre ville de l'est de l'Ukraine tenue par les séparatistes pro-russes, l'organisation a constaté 648 violations, dont 519 "explosions", contre 402 mercredi et 129 mardi.

L'OSCE, organisation dont font partie la Russie et les États-Unis, a déployé une mission d'observation en Ukraine en 2014, après l'annexion de la Crimée par Moscou et le début du conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine.

2 H 41: 40 % des forces russes en position d'attaque

Plus de 40 % des forces russes massées aux frontières de l'Ukraine sont désormais en position d'attaque, a indiqué vendredi un responsable du Pentagone, notant que la phase de déstabilisation du pays menée par la Russie avait "commencé".

Les États-Unis, qui évaluent à plus de 150 000 le nombre de soldats russes désormais déployés au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine, ont observé des mouvements de troupes russes vers la frontière depuis mercredi, a indiqué ce responsable du ministère américain de la Défense ayant requis l'anonymat.

23 H 01 : Biden "convaincu" que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine

Joe Biden s'est dit vendredi "convaincu" que le président russe Vladimir Poutine avait "pris la décision" d'envahir l'Ukraine, ajoutant qu'il n'était "pas trop tard" pour la diplomatie.

"Je suis convaincu qu'il a pris la décision. Nous avons des raisons de le penser", a déclaré le président américain dans une allocution depuis la Maison Blanche. Tant qu'une invasion ne s'est pas produite, "la diplomatie est toujours une possibilité", a-t-il ajouté, soulignant que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken devait rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov jeudi en Europe.

22 h 46 : Macron au téléphone avec Zelenski et Poutine ce week-end

Emmanuel Macron s'entretiendra samedi avec son homologue ukrainien puis avec Vladimir Poutine dimanche.

Les pays occidentaux restent déterminés à dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine et s'inquiètent des informations au sujet d'explosions dans l'est de l'Ukraine qui ressemblent à des prétextes déjà utilisés par Moscou par le passé, a déclaré vendredi un responsable de la présidence de la République française.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne