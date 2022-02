HEURE PAR HEURE

En direct : sur l'Ukraine, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'engagent pour éviter l'escalade

Le président russe, Vladimir Poutine, s'entretient avec son homologue français Emmanuel Macron lors d'une visioconférence à la résidence d'État de Novo-Ogaryovo à l'extérieur de Moscou, en Russie, le 26 juin 2020. © Mikhail Klimentvev, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont convenu, dimanche, de tout faire pour aboutir à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'Élysée. Le président russe a mis en cause les "provocations" ukrainiennes dans l'aggravation des combats avec les séparatistes, mais dit vouloir "intensifier" les efforts diplomatiques pour régler le conflit. Suivez les derniers développements.