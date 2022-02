En direct : Vladimir Poutine et Joe Biden acceptent un sommet sur l'Ukraine proposé par la France

Le président américain a accepté le principe de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors d'un sommet, comme l'a proposé Emmanuel Macron, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a posé une condition : que la Russie n'ait pas envahi l'Ukraine d'ici-là. Suivez les derniers développements.

Publicité Lire la suite

3 h 49 : Deux civils tués dans un bombardement

Les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont déclaré lundi que deux civils avaient été tués dans un bombardement des forces ukrainiennes, rapporte l'agence de presse russe RIA. Selon des représentants de la république autoproclamée de Louhansk, cités par RIA, le bombardement s'est déroulé tard dimanche soir.

3 h 16 : Des sanctions envisagées par l'UE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dévoilé, dimanche à la chaîne de télévision allemande ARD, certaines des sanctions qui seraient imposées à Moscou en cas d'invasion de l'Ukraine : la Russie perdrait notamment l'accès aux marchés financiers internationaux et se verrait refuser l'accès à certains produits d'exportation.

2 h 53 : Washington répète ses mises en garde à l'égard de Moscou

La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, qui a confirmé que Joe Biden a accepté la rencontre entre Moscou et Washington, a mis en garde : "Nous sommes également prêts à infliger des conséquences rapides et sévères si la Russie choisit la guerre à la place" du sommet.

"Actuellement, la Russie semble poursuivre ses préparatifs pour une attaque à grande échelle de l'Ukraine très bientôt", a ajouté Jen Psaki.

2 h 38 : Des images satellitaires montrent de nouveaux déploiements russes

Des images satellitaires, prises dimanche, montrent "de multiples nouveaux déploiements sur le terrain d'équipements blindés et de troupes" partant de sites militaires existants dans des forêts et des champs situés à environ 14 à 30 km de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, a indiqué la société américaine d'imagerie Maxar dans un email.

"Aujourd'hui, la plupart des unités de combat et des équipements de soutien à Soloti ont quitté les lieux et on peut voir de nombreuses traces de véhicules et quelques convois d'équipements blindés dans toute la zone", a expliqué Maxar. "Certains équipements ont également été déployés à l'est de la ville voisine de Valuyki, en Russie, dans un champ situé à environ 15 kilomètres au nord de la frontière ukrainienne."

1 h 48 : Un sommet entre Washington et Moscou accepté

Les présidents russe Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont "accepté le principe" de se rencontrer lors d'un sommet, proposé par leur homologue français Emmanuel Macron et qui "ne pourra se tenir que si la Russie n'envahit pas l'Ukraine", a annoncé l'Élysée dans la nuit de dimanche à lundi. Le contenu du sommet sera préparé par le secrétaire d'État américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov lors de leur rencontre prévue jeudi prochain.

Les pourparlers seront ensuite élargis à "toutes les parties prenantes" et porteront sur "la sécurité et la stabilité stratégique en Europe", a précisé la présidence française.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne