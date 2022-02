Heure par Heure

En direct : face à la Russie, le président ukrainien assure "n'avoir peur de rien ni personne"

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, le 19 février 2022 à Munich. © Andreas Gebert, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Volodymyr Zelensky a réagi, dans la nuit de lundi à mardi, à la décision de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine. Il a accusé la Russie d'avoir violé la souveraineté de son pays et dit attendre de l'Occident un soutien "clair" et "efficace". À l'ONU, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité doit se tenir lundi soir. Suivez les derniers développements en direct.