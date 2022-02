Invasion russe en Ukraine : condamnations d'Emmanuel Macron et de la communauté internationale

L'annonce par le président russe, Vladimir Poutine, d'une "opération militaire" en Ukraine jeudi, suivie d'explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a suscité les condamnations quasi-unanimes de la communauté internationale, parmi lesquelles celle du président français, Emmanuel Macron.

Les réactions internationales se multiplient, jeudi 24 février, tandis que s'est concrétisé le scénario que de nombreuses chancelleries et observateurs estimaient probable : une intrusion militaire russe en Ukraine. La communauté internationale a condamné cette intervention. Emmanuel Macron a affiché son soutien avec son homologue et le peuple ukrainien, sur Twitter.

France

Le président Emmanuel Macron a déclaré sur Twitter que la France "condamn(ait) fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine" et appelé Moscou à "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires". "La France se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre" a ajouté le président français dans un autre Tweet.

"La Russie a fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations", a dénoncé l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière. Cette décision, "au moment même où ce Conseil est réuni, illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies", a-t-il ajouté. "Nous appelons la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, nous appelons à la protection et au respect de tous les civils, notamment les personnes vulnérables, les femmes et les enfants, et le personnel humanitaire", a-t-il également lancé.

États-Unis

Le président américain, Joe Biden, a dénoncé "l'attaque injustifiée" de la Russie contre l'Ukraine. "Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques", a dit Joe Biden dans un communiqué. "La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera", a-t-il insisté, assurant que "le monde exigerait des comptes de la Russie".

ONU

Le conflit déclenché par la Russie en Ukraine "doit s'arrêter maintenant", a imploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après une réunion en urgence du Conseil de sécurité. "Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie !", a lancé le chef de l'ONU, visiblement éprouvé par l'annonce d'une opération militaire russe en Ukraine au beau milieu de la session du Conseil de sécurité. "C'est le moment le plus triste de mon mandat de secrétaire général des Nations unies", a-t-il ajouté.

Union européenne

"Nous condamnons fermement l'attaque injustifiée de l'Ukraine par la Russie. En ces heures sombres, nos pensées vont à l'Ukraine et à ses femmes, hommes et enfants innocents qui font face à cette attaque non-provoquée et craignent pour leurs vies", a déclaré la président de de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le Kremlin va devoir "rendre des comptes" et des sanctions aux "conséquences massives" contre Moscou seront examinées, jeudi soir, lors du sommet des Vingt-Sept en vue d'une "adoption rapide" après l'attaque contre l'Ukraine, ont averti les chefs de l'UE.

"Les leaders de l'UE vont discuter de nouvelles mesures restrictives qui auront des conséquences massives et sévères sur la Russie pour son action, en étroite coordination avec nos partenaires transatlantiques", indique le président du Conseil Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, dans un communiqué commun.

Allemagne

L'opération militaire russe est "une violation éclatante" du droit international, a dénoncé le chancelier allemand, Olaf Scholz.

Otan

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné l'"attaque téméraire et non provoquée" de la Russie contre l'Ukraine, avertissant qu'elle mettait en péril d'"innombrables" vies.

"Je condamne fermement l'attaque téméraire et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, qui met en danger d'innombrables vies civiles. Une fois encore, malgré nos avertissements répétés et nos efforts inlassables en faveur de la diplomatie, la Russie a choisi la voie de l'agression contre un pays souverain et indépendant", a déclaré Jens Stoltenberg dans un communiqué.

"Les Alliés de l'Otan vont se réunir pour faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien en ce moment terrible. L'Otan fera tout ce qu'il faut pour protéger et défendre tous les alliés", a-t-il ajouté.

Australie

L'Australie a annoncé une "deuxième série" de sanctions à l'encontre de la Russie, après son attaque contre l'Ukraine, ouvrant ainsi la voie à de nombreux pays désireux de prendre de nouvelles mesures à l'encontre de Moscou.

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a condamné l'"invasion illégale" de la Russie en annonçant des sanctions à l'encontre de quatre institutions financière et de 25 personnes appartenant à quatre entités en charge du développement et de la vente de technologies militaires et d'armes.

Italie

Le président du Conseil italien, Mario Draghi, a qualifié l'attaque russe sur l'Ukraine d'"injustifiée et injustifiable", assurant que l'Union européenne et l'Otan travaillaient à une réponse immédiate.

Japon

L'attaque russe en Ukraine "secoue les fondations de l'ordre international", a dénoncé le Premier ministre japonais, Fumion Kishida.

Chine

Pékin n'a pas condamné l'"opération" militaire russe, mais le ministère chinois des affaires étrangères a appelé "toutes les parties à faire preuve de retenue", ajoutant que Pékin "s'oppose à toute initiative susceptible d'intensifier la guerre". "Les forces russes en Ukraine ne constituent pas une invasion telle que décrite par certains médias étrangers", a toutefois ajouté le ministère chinois des affaires étrangères.

