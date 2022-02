live blog

En direct : Washington sanctionne Poutine, le maire de Kiev prévient d'une "nuit difficile"

Véhicules blindés de l'armée ukrainienne à Kiev, le 25 février 2022. © Valentyn Ogirenko, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Les États-Unis, l'UE, la Grande-Bretagne et le Canada vont imposer des sanctions au président russe Vladimir Poutine et au ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov, alors que le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a prévenu les habitants de la capitale qu'une nuit difficile les attendait, tandis que des sirènes et des explosions retentissaient dans la ville. Suivez les derniers développements en direct.