reportage

Conflit en Ukraine : à la frontière côté russe, les habitants surpris par la guerre

02:01

Texte par : Élena VOLOCHINE | Niguina BEROEVA 1 mn

Au nord de l’Ukraine, une autre bataille est en train de se livrer : la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, a de nouveau été bombardée dans la nuit de vendredi à samedi et tôt dans la matinée. L’armée russe a donné l’assaut et est entrée sur le territoire ukrainien après avoir attaqué le poste-frontière. De l’autre côté de la frontière, dans la région de Belgorod en Russie, les habitants ont été surpris par une guerre qu’ils n’attendaient pas. Le reportage de notre envoyée spéciale, Elena Volochine.