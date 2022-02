REPORTAGE

Invasion russe : les soldats ukrainiens prennent les armes pour défendre Kiev

01:43

Depuis jeudi, la Russie envahit l'Ukraine avec frappes aériennes et entrée de forces terrestres y compris en direction de la capitale. Alors qu'un couvre-feu a été mis en place à Kiev jusqu'à lundi, les soldats ukrainiens sont mobilisé et de nombreux civils ont pris les armes pour les soutenir et défendre Kiev contre les Russes. Un reportage des envoyés spéciaux de France 24 Abdallah Malkawi, Rob Parsons et Clovis Casali.