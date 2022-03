Pour Emmanuel Macron, "la Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur"

Lors d'une allocution télévisée consacrée à la situation en Ukraine, le président français Emmanuel Macron a dit qu'il voulait "rester en contact" autant que possible avec Vladimir Poutine afin de "le convaincre de renoncer aux armes". "Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie", a déclaré le chef de l'État, qui a souligné que le maître du Kremlin avait choisi "seul et de manière délibérée" l'affrontement.

Emmanuel Macron a prédit dans la soirée du mercredi 2 mars que les jours à venir seraient "de plus en plus durs" en Ukraine, soumise depuis sept jours à une offensive "indigne" de la Russie. Le président français a prévenu que la crise aurait un impact sur l'économie et la vie de la population en France.

S'exprimant dans une allocution télévisée à la nation, le dirigeant français a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une guerre entre les Occidentaux et la Russie mais d'une agression de Moscou, décidée "seul" par le président russe Vladimir Poutine.

Reprochant à son homologue russe d'avoir choisi "de manière délibérée" la voie du conflit armé "en reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations", le président a toutefois dit avoir "choisi de rester en contact" autant que possible et autant que nécessaire avec Vladimir Poutine afin de convaincre celui-ci à "renoncer aux armes".

Il ne s'agit "pas d'un conflit entre l'Otan et l'Occident d'une part, et la Russie d'autre part (...). Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'Otan en Ukraine, ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur", a dit Emmanuel Macron, évoquant une "épreuve sans précédent depuis nombre de décennies".

"Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance Atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter", a-t-il ajouté. "Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie (...). Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix."

La croissance française sera "immanquablement affectée"

Décrivant l'offensive lancée par la Russie en Ukraine comme une "rupture" ayant "bouleversé les équilibres" de l'Europe et annonçant "des changements profonds" dans les mois à venir, Emmanuel Macron a souligné les conséquences de ce conflit pour la France, notamment économiques, et la nécessité d'investir davantage en matière de défense.

Il a fait savoir qu'il réunirait les 10 et 11 mars à Versailles les dirigeants européens lors d'un sommet afin de discuter notamment d'un "nouveau modèle économique fondé sur l'indépendance et le progrès".

"Notre croissance sera immanquablement affectée" par la hausse des coûts, dont ceux de l'énergie, provoquée par ce conflit, a dit le président français. "Nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays."

La "vie démocratique" affectée

"Face à ces conséquences économiques et sociales, je n'aurai qu'une boussole : vous protéger", a-t-il ajouté, annonçant avoir "demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à ces difficultés".

Emmanuel Macron a noté que la guerre en Ukraine venait aussi "percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine", vendredi étant la date limite pour le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du mois prochain. "Cette campagne permettra un débat démocratique (...) mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel", a dit le président, qui n'a toujours pas officiellement annoncé sa candidature à sa réélection.

"Je sais pouvoir compter sur vous, votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom", a-t-il déclaré.

