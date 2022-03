GUERRE EN UKRAINE

Guerre en Ukraine : revivez notre édition spéciale sur le sommet européen de Versailles

59:56 Émission spéciale sur la guerre en Ukraine © capture France 24

Texte par : Raphaël KAHANE Suivre

France 24 et Franceinfo ont proposé, vendredi, une édition spéciale après la clôture du sommet européen qui s'est tenu pendant deux jours à Versailles. Quelle défense européenne ? Quel nouveau modèle économique et énergétique pour l'Europe ? Les réponses à ces questions dans cette émission présentée par Raphaël Kahane et Lucie Chaumette.