Guerre en Ukraine : la ville de Voznessensk se prépare à un nouvel assaut

La ville stratégique de Voznessensk a déjà été touchée par l'armée russe mais elle s'attend à être ciblée à nouveau car elle est située sur l'axe Odessa-Kiev. Explications de notre envoyée spéciale Gwendoline Debono.

Les soldats russes sont déjà entrés dans la ville et se sont installés à Voznessensk pendant trois jours avant de battre en retraite. Les habitants s'attendent à ce qu'ils reviennent. La ville est en effet située sur l'axe reliant Odessa et Kiev et à proximité d'une centrale nucléaire, ce qui en fait une cible stratégique.

