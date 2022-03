YouTube : le blocage des médias financés par Moscou va s'appliquer dans le monde entier

RT (ex-Russia Today) fait partie des médias financés par la Russie et affectés par le blocage décidé par YouTube. © Dado Ruvic, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

YouTube a annoncé vendredi que le blocage des médias financés par la Russie allait désormais s'appliquer dans le monde entier, et non plus seulement en Europe, une mesure supplémentaire visant à couper les ponts avec Moscou.