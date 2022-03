Guerre en Ukraine : à Voznessensk, la manœuvre russe n'a pas fonctionné comme prévu

REPORTAGE

À Voznessensk, au sud de l'Ukraine, l'armée russe a été contrainte de se replier après avoir dû affronter la résistance des habitants. Un autre assaut devrait toutefois avoir lieu dans les prochains jours. Le maire de la ville s'y prépare comme il peut. Reportage de notre envoyée spéciale Gwendoline Debono.

Publicité Lire la suite

"On les a tapés près du pont et assez vite, c'en était fini de leur colonne. L'Ukraine est à nous et restera à nous. Ils n'ont rien à faire ici", lance fièrement Vitaly, un membre de la défense territoriale, au micro de France 24.

L'armée russe a donné l'assaut pendant trois jours à Voznessensk, une ville de 40 000 âmes au sud de l'Ukraine, mais ses habitants ont résisté et réussi à repousser l'envahisseur. Tous savent néanmoins qu'il ne s'agissait que d'une bataille et qu'une autre attaque se prépare. Alors le maire de la ville tente d'anticiper les prochains mouvements russes.

"On a fait sauter les ponts, mais on sait que l'ennemi peut traverser la rivière. Alors, avec des entrepreneurs, on a déterré ce coté de la rivière et fait une digue pour que les tanks et les blindés ne passent pas", explique Evgeny Velichko, 32 ans.

La ville présente en effet un intérêt stratégique : "Si Mykolaiv, au sud, fait sauter ses ponts, il n'y a pas d'autre route pour aller à Odessa ou à Kiev, la capitale", précise le maire. Tout le monde sait que les Russes ne renonceront pas, le maire et les habitants se tiennent prêts.

>> Suivez notre direct de la guerre en Ukraine

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne