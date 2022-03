Guerre en Ukraine : face à plus de deux millions de réfugiés, la Pologne s'organise

REPORTAGE

À la frontière polonaise, où jusqu'à 50 000 Ukrainiens arrivent chaque jour, l'accueil des réfugiés s'organise. Ces derniers sont accueillis dans des centres d'hébergement d'urgence, et peuvent rester sur place ou y faire étape pour repartir vers d'autres destinations. Pour assurer cet effort tout au long de la frontière, la Pologne a débloqué une enveloppe de 1,6 milliard d'euros.

Plus de trois millions d'Ukrainiens ont pris les routes de l'exil, dont près des deux-tiers vers la Pologne. Dans la ville de Medyka, à la frontière polonaise, des centaines de personnes continuent d'arriver chaque jour. Principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils ont alors le choix : se diriger vers un entrepôt transformé en centre d'hébergement d'urgence, ou aller à Premysl, point de départ vers d'autres destinations. Ici, jusqu'à 50 000 personnes sont arrivées quotidiennement depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

"Beaucoup de réfugiés ont de la famille ici, ou des amis dans d'autres parties de la Pologne ou de l'Europe", explique Kamil Krukiewicz à France 24. "Ils savent où ils veulent aller et organisent leur voyage après quelques jours. S'ils veulent aller quelque part, Premysl l'organisera."

Une enveloppe de 1,6 milliard d'euros

Plus au nord, la ville de Lubaczow est un poste-frontière plus calme. Chaque personne y est enregistrée par l'organisation internationale pour la migration, et le dispositif d'accueil est financé par les autorités polonaises.

"Le gouvernement finance ce lieu, couvre les frais quotidiens ainsi que le fonctionnement des centres d'accueil et d'urgence", détaille Wieslaw Kapel, le maire de Lubaczow. "Les communautés reçoivent un soutien financier pour cela et sont également soutenues par les villes polonaises et européennes". Une aide également utilisée pour la préparation des repas et des colis de soins destinés aux voyages ultérieurs.

Depuis trois semaines, la Pologne a accueilli près de deux millions d'Ukrainiens. Pour assurer cet effort continu tout au long de la frontière, Varsovie a débloqué une enveloppe de 1,6 milliard d'euros. Toutefois, de nombreuses interrogations persistent quant à la capacité de la Pologne à gérer cet afflux dans les prochaines semaines voire les prochains mois.

