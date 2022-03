Guerre en Ukraine : Zelensky demande l'aide de la France dans cette "guerre contre la liberté"

Les députés et sénateurs français applaudissent le président ukrainien après sa prise de parole en visioconférence devant le Parlement français, le 23 mars 2022.

Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est adressé mercredi, par visioconférence, aux parlementaires français au sujet de la guerre en Ukraine. Il a notamment exhorté la France à défendre ses valeurs en Ukraine et à aider à mettre fin à cette "guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité".

Devant le Parlement français, Volodymyr Zelensky a exhorté, mercredi 23 mars, la France à soutenir l'Ukraine pour la défense des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité face à Moscou et demandé aux entreprises françaises encore présentes en Russie de cesser de financer la "machine de guerre" du Kremlin.

"Nous attendons de la France, de votre leadership, que vous puissiez faire en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité, contre tout ce qui a rendu l'Europe unie, libre et diverse", a dit le président ukrainien, via une traductrice, devant les deux chambres du Parlement français, auxquelles il a demandé d'observer quelques instants de silence en hommage aux victimes ukrainiennes de la guerre.

"Nous attendons de la France, de votre leadership la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On peut le faire ensemble et s'il y a des gens qui ont des doutes parmi les personnes présentes, je peux vous dire que votre peuple est sûr, comme tous les autres peuples de l'Europe."

"Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe"

"Renault, Auchan, Leroy Merlin doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie, arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, les viols. Tout le monde doit se rappeler que les valeurs valent plus que les bénéfices", a déclaré le chef de l'État ukrainien.

La chaîne de magasins Auchan est emblématique de la grande distribution en Russie, où elle exploite 231 magasins pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, soit plus de 10 % de son activité globale. Auchan s'est refusé à tout commentaire. La semaine dernière, un porte-parole du distributeur français avait jugé extrêmement extrêmement surprenantes" les critiques formulées à son encontre par le président ukrainien.

L'enseigne de bricolage Leroy Merlin, très implantée en Russie, son deuxième marché derrière la France, revendique 36 000 salariés dans ce pays, qui opèrent dans 107 hypermarchés et 62 villes. Des salariés de la branche ukrainienne de Leroy Merlin ont demandé lundi à l'enseigne de cesser ses activités en Russie après le bombardement d'un magasin du groupe à Kiev. Leroy Merlin, qui appartient au même groupe qu'Auchan, s'est également refusé à tout commentaire.

D'autres enseignes internationales emblématiques comme le suédois Ikea et la chaîne de restauration rapide McDonald's ont en revanche suspendu leurs opérations en Russie en réaction à l'invasion de l'Ukraine.

La Russie est aussi le deuxième marché du groupe automobile Renault dans le monde derrière l'Europe. Le fabricant français est présent via le groupe AvtoVAZ, qui a stoppé une partie de sa production à la mi-mars en raison d'une pénurie de composants liée aux sanctions occidentales infligées à la Russie. Renault n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Le groupe avait indiqué plus tôt ce mercredi envisager de suspendre à nouveau la production de son usine de Moscou à partir de ce soir en raison de problèmes de logistique.

Renault est d'autant plus exposé qu'il est associé en Russie avec le conglomérat public russe Rostec, dirigé par Sergueï Tchémézov, un allié de Vladimir Poutine.

Le groupe français TotalEnergies, également critiqué pour son maintien en Russie, a quelque peu pris ses distances mardi avec ce pays stratégique en annonçant renoncer à tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, au plus tard à la fin de l'année.

Multiplication des interventions auprès des parlements occidentaux

Volodymyr Zelensky, qui multiplie les interventions devant les parlements nationaux - il s'exprimait encore mercredi matin devant la Diète japonaise et parlera jeudi devant le parlement suédois -, s'adressera également jeudi à l'Otan réunie en sommet extraordinaire à Bruxelles.

Nous avons besoin d'encore plus d'aide, pour que la liberté ne perde pas, d'armes antichar, de défense antiaérienne. Vous pouvez nous aider", a insisté le président ukrainien devant le Parlement français.

Comparant aux "ruines de Verdun" les destructions infligées par l'armée russe à l'Ukraine depuis le début de son opération d'invasion le 24 février, Volodymyr Zelensky a également appelé la présidence française de l'Union européenne à favoriser l'adhésion "historique" de l'Ukraine au bloc communautaire.

"Merci la France, gloire à l'Ukraine", a conclu le président ukrainien sous les applaudissements nourris des députés et sénateurs.

Avec Reuters et AFP

