Heure par Heure

En direct : Joe Biden attendu en Pologne, près de la frontière ukrainienne

Joe Biden à Bruxelles le 25 mars 2022. © Evelyn Hockstein, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Le président américain Joe Biden se rend vendredi en Pologne, à Rzeszow, non loin de la frontière avec l'Ukraine, montant en première ligne de l'engagement occidental contre l'invasion lancée par Moscou, qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure. Suivez notre direct.