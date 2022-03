CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : la guerre en Ukraine accentue la hausse des prix de l'énergie en Europe

La guerre en Ukraine accentue la crise énergétique en Europe. © Jiho (France), Cartooning for Peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a un mois, et les sanctions massives et inédites contre la Russie, le prix du gaz et de l'électricité explosent. La hausse des prix de l’énergie, initiée par la crise sanitaire, s’accentue avec le conflit. L’Europe, grandement dépendante de la Russie dans son approvisionnement en gaz et en pétrole, doit trouver des alternatives pour instaurer d’urgence une souveraineté énergétique.