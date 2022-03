Reportage en Pologne : des bénévoles étrangers affluent pour aider les migrants ukrainiens

Guerre en Ukraine

À Medyka à la frontière polono-ukrainienne, des bénévoles français et belges distribuent des dons pour les Ukrainiens, le 24 mars 2022.

Les envoyés spéciaux de France 24 ,Pauline Godart, Ellen Gainsford et Raid Abu Zaideh, se sont rendus à Medyka à la frontière polono-ukrainienne, où des centaine de migrants ukrainiens affluent chaque jour. Ils y ont rencontré de nombreux bénévoles, dont des Français et des Belges venus aider. Ils ne sont rattachés à aucune association ou ONG. La plupart ont décidé de se rendre ici après avoir vu des reportages à la télévision, profondément touchés par ce qui s’y passait.

Des couches, du lait, des jouets, des peluches, mais aussi des ballotins de chocolats préparés par le chocolatier de Malmeudy en Belgique. France 24 a rencontré Jonathan, un bénévole belge, qui a parcouru plus de 1 500 kilomètres de sa propre initiative pour livrer les dons qu'il a récolté dans sa commune pour les Ukrainiens, notamment les enfants présents à Medyka, en Pologne.

Un flux intarissable de centaines de migrants ukrainiens, ayant fui la guerre, arrivent chaque jour sur cette frontière polono-ukrainienne.

Sur place, Jonathan rencontre Jeremy et Nicolas, deux Français venus des Vosges, arrivés quelques heures avant en voiture avec 400 couvertures et des médicaments. "Ils [les migrants ukrainiens] sont presque gêné de tout ce qu’on leur apporte. Ils sont très courtois. Et franchement ça fait plaisir de voir un petit peu quelques sourires", raconte un autre français, un pompier venu de Nice.

Des stands se dressent ça et là, arborant des ballons de baudruches colorés et les drapeaux des pays de ces bénévoles européens. Par ici, des Anglais proposent même des barbes-à-papa aux enfants.

