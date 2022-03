LE FIL DU 26 MARS

Guerre en ukraine : Joe Biden va s’adresser au "monde libre" depuis la Pologne

01:38 Le président américain Joe Biden arrive à l'aéroport international Chopin de Varsovie le 25 mars 2022, à Varsovie, en Pologne. © AFP - Brendan Smialowski

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Le président américain Joe Biden prononcera samedi en Pologne un discours au "monde libre", qui s'oppose à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'armée ukrainienne assure avoir détruit des chars et avions russes autour de Donetsk et Louhansk alors que Moscou affirme désormais concentrer son opération militaire à l'est de l'Ukraine.