En direct : plus de 3 000 personnes sauvées de Marioupol selon Kiev, nouvelle tentative d'évacuation samedi

Des réfugiés ukrainiens de Marioupol et des villes voisines arrivent à Zaparojie, en Ukraine, le 1er avril 2022. © Felipe Dana, AP

FRANCE 24

Plus de 3 000 personnes ont fui la région de Marioupol, en bus et voitures privées, ont annoncé les autorités ukrainiennes, alors que la Croix-Rouge, après un premier échec, prépare une nouvelle tentative d'évacuation samedi de la ville portuaire assiégée et dévastée. Suivez en direct les derniers événements en Ukraine.