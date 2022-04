REPORTAGE

En Serbie, la guerre en Ukraine bouleverse les élections générales

Les Serbes sont appelés aux urnes dimanche pour des élections présidentielle, législatives et municipales partielles. Dans un pays où la transparence du scrutin a été mise en cause par le passé, la guerre en Ukraine est venue bouleverser les pronostics, alors que les Serbes sont divisés entre pro-Russie et pro-UE.