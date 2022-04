EXCLUSIF

Reportage en Ukraine : à Kharkiv, un mariage sous les bombes russes

04:00 Anton et Anastasia se sont mariés au milieu des ruines de Kharkiv sous l'œil des caméras pour interpeller sur la guerre et la situation de leur ville. © Roméo Langlois, France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Roméo LANGLOIS 1 mn

Alors que les bombardements et les combats se multiplient dans l'est de l'Ukraine et que Kharkiv est encerclée, un couple a choisi d'envoyer au monde un message d'amour – et de résistance – en se mariant au milieu des ruines de la deuxième ville du pays. Reportage de Catherine Norris Trent, Achraf Abid et Roméo Langlois, envoyés spéciaux de France 24 en Ukraine.