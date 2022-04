Dans quelles conditions travaillent nos journalistes en Ukraine ? France 24 vous répond

COULISSES

Dès le 24 février et le début de l’invasion russe en Ukraine, France 24 a envoyé de nombreux reporters dans ce pays en guerre pour rendre compte de la situation sur le terrain. De retour, deux d’entre eux répondent à vos questions sur leur couverture du conflit, notamment à Kiev, à Odessa et à Mykolaïv.

France 24 déploie actuellement six reporters en Ukraine pour couvrir le conflit qui oppose les Ukrainiens à l’armée russe depuis le 24 février. Plusieurs journalistes sont déjà rentrés, d’autres sont repartis. Nos équipes se succèdent sur le terrain. Comment se déroule un reportage en Ukraine ? Deux de nos envoyés spéciaux, David Gormezano et Julie Dungelhoeff, de retour de Kiev, d’Odessa et de Mykolaïv, répondent aux questions que vous nous avez posées sur Facebook, Instagram et Twitter.

Comment avez-vous fait pour ne pas vous faire tirer dessus et pour échapper aux bombardements là où vous vous trouviez ? Existe-t-il encore des endroits sûrs en Ukraine ?

David Gormezano : Non, il n’y a plus vraiment d’endroit "sûr" en Ukraine. Depuis un mois et demi, il y a des frappes de toutes sortes (missiles tirés depuis la Russie, depuis la mer, tirs d'artillerie plus proches) sur l’ensemble du territoire. Nous consultons de nombreuses sources pour nous informer des activités militaires sur place. Elles émanent d'organismes comme l'Institute for the Study of War qui collectent des informations à disposition de tous. Quand c'est possible, nous parlons sur le terrain avec les personnes qui tiennent les checkpoints [points de contrôle sur les routes du pays, NDLR]. Et à France Médias Monde [la maison mère de France 24, RFI et MCD, NDLR], nous bénéficions d’un dispositif pour veiller à notre sécurité sur le terrain. Une personne est chargée de nous suivre tous les jours et d’évaluer le risque.

Julie Dungelhoeff : Je rejoins David. Il n'y a plus d'endroits sûrs en Ukraine. À Odessa et à Mykolaïv, nous ne nous sommes pas rendus dans des zones dites de "combats d’homme à homme", donc nous n'avions pas de risques de nous faire tirer dessus. Les plus gros risques étaient ceux liés aux bombardements. La plupart du temps – ça n’est pas infaillible –, les boucliers antimissile repèrent les bombardements et une sirène retentit. Il faut alors se mettre à l’abri au plus vite pour ne pas être exposé. Si on ne trouve pas de sous-sol pour s’abriter, il faut s’éloigner de la zone. Cela m'est arrivé une fois à Mykolaïv lorsque j'ai entendu les sirènes, car je n’ai pas trouvé d’abri. Nous sommes aussi vigilants à ne pas nous retrouver près d’un site qui peut être visé, comme une administration ou un site militaire. Comme de nombreux Ukrainiens, j’avais aussi installé sur mon téléphone portable une application qui déclenche une très forte alarme, quelques secondes avant que la sirène d’avertissement antibombardement ne retentisse.

À France 24, nous sommes formés aux règles de sécurité élémentaires. Avant tout déplacement, nous vérifions les positions des différentes armées et les routes que nous pouvons emprunter pour éviter les combats intensifs, qui tient quel checkpoint, etc. Des renseignements que nous vérifions avec notre responsable interne de la sécurité, les autorités locales et tous nos contacts sur place des points de départ et d’arrivée.

Comment vous abritiez-vous la nuit ?

D. G. : À Kiev, nous étions hébergés dans l’un des rares hôtels encore ouverts du centre-ville. Nous avions choisi celui-ci car on y trouvait de la nourriture, du chauffage, Internet et un abri anti-aérien. On a d'ailleurs dû s’y réfugier plusieurs fois, le temps de comprendre ce qu’il se passait et de savoir si les bombardements avaient touché notre quartier. Notre hôtel était occupé au tiers seulement. Il m’a semblé que les personnels de l’hôtel avaient fait venir leur famille sur place, dans des chambres, pour les mettre à l’abri et aussi pour éviter d'avoir à se déplacer pour venir travailler chaque jour.

J. D. : Dans la zone que je couvrais, il était question au départ que je dorme à Mykolaïv, mais un hôtel du centre-ville a été touché, alors on a préféré faire des allers-retours avec Odessa. Nous avons trouvé un hôtel encore ouvert à Odessa, avec un abri souterrain. J’ai pris une chambre au premier étage, au cas où l’hôtel serait bombardé.

Pourquoi ne pas être restés sur place plus longtemps alors que la guerre continue ?

D. G. : Être en reportage dans une zone de guerre comme l’Ukraine, c’est quasiment du 24 heures sur 24. Nous avons adopté à France 24 une organisation où les équipes de journalistes se relèvent tous les quinze jours environ, parce qu’on estime qu’au bout de deux semaines, on est épuisés, et qu’on a besoin de se régénérer pour conserver de la lucidité et continuer à faire correctement notre travail de journaliste. Cela permet aussi de garder une forme de recul. Le risque, c'est de finir par adopter le point de vue d’une seule des deux parties au conflit.

J. D. : Ces zones sont compliquées à couvrir d’un point de vue physique et psychologique. On mange très peu, on dort très peu. Or cela nécessite de rester en forme et de respecter sa condition physique pour pouvoir assurer le travail. Systématiquement quand une équipe rentre, une équipe part.

Un soldat ukrainien à une trentaine de kilomètres de Kiev, sur une ligne de défense face à l'armée russe, le 17 mars 2022. © David Gormezano, France 24

Avez-vous approché les soldats russes sur le terrain ? Pourquoi n'interviewez-vous pas l’armée russe en Ukraine pour avoir aussi leur point de vue, afin de recouper les informations ?

D. G. : Dans ce contexte de guerre de haute intensité, il nous est très difficile de franchir les lignes de front. Les deux armées – les Russes comme les Ukrainiens – ne nous y autorisent pas. C’est notre sécurité personnelle que nous mettons en jeu si nous cherchons à les franchir. Les équipes de confrères qui ont fait des reportages avec les forces russes, ou dans des zones qui sont sous leur contrôle, l’ont souvent fait en arrivant par la Russie.

J. D. : Nous étions du côté ukrainien et il ne nous est pas possible de franchir la ligne de front pour nous rendre côté russe. Par ailleurs, pour que vous compreniez comment cela fonctionne concrètement, pour aller sur la ligne de front, il faut l’accréditation de l’armée ukrainienne ou être emmené par l’armée ukrainienne. Or, dans la zone où je me trouvais, elle ne prend pas beaucoup de journalistes avec elle pour des questions de sécurité. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de passer de l’autre côté du front tout seul car on risque de se faire tirer dessus.

Mais en soi, il n’est pas impossible d’avoir accès aux soldats russes, pour cela il faut partir en "embed" [en étant embarqué, NDLR] avec l’armée russe, en partant depuis la Russie. Pour cela, il faut négocier avec les autorités russes et obtenir des autorisations.

Nous n'avons pas pu lire et voir de reportages dans des villes et des zones occupées par l'armée russe en Ukraine. Pourquoi n’y êtes-vous pas allés ? Est-ce que l'armée russe interdit à la presse d'y travailler ?

J. D. : J’aimerais beaucoup m’y rendre. J’ai demandé des accréditations aux autorités autoproclamées pour la LNR et la DNR [les Républiques séparatistes de Louhansk et de Donetsk, NDLR] et j’ai essuyé des refus, comme de nombreux journalistes.

Moscou parle de combattants "nazis" côté ukrainien. En avez-vous vu ? Avez-vous vu des combattants du régiment Azov ?

D. G. : Nous avons rencontré les membres d’un mouvement nationaliste, l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), dans les environs de Kiev. Ce sont ces groupes que le gouvernement russe qualifie de "nazis". Ce sont des ultranationalistes qui se revendiquent d’un héritage politique comprenant la collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, ce groupe n’est pas formellement intégré à l’armée ukrainienne, il a une autonomie militaire. En revanche, comme l’expliquait le responsable que nous avons rencontré, ces hommes se placent volontiers sous le commandement de l’armée.

Y a-t-il un espoir de reconstruire l’Ukraine après votre constat sur le terrain ?

D. G. : Mon sentiment, c’est que cette guerre ne fait que commencer. La partie russe semble décidée à poursuivre ses opérations militaires et les Ukrainiens paraissent prêts à résister à tout prix à cette invasion. Plus le temps passera et moins ils seront enclins à accepter un compromis avec Moscou.

Il me semble que le point de non-retour a été atteint dès l’invasion le 24 février. Le dernier des pacifistes ukrainiens à cesser de l’être. Ça m’a particulièrement marqué lorsque j’ai rencontré une troupe de théâtre à Kiev. Ce sont des artistes, et j’ai senti chez eux non seulement une haine de la Russie mais aussi des Russes, qu'ils seraient prêts désormais à combattre même au péril de leur vie.

J. D. : On n’est pas encore au stade de la reconstruction, mais toujours à celui de la destruction. À Mykolaïv, où je me suis rendue, ça bombardait tous les jours, tout le temps. Et ça continue.

