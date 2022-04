En direct : l'Est ukrainien se prépare à de violents combats

Heure par Heure

La région Est de l'Ukraine, désormais cible prioritaire de la Russie, a appelé sa population civile à fuir les combats qui s'annoncent, en dépit de nouvelles sanctions américaines "dévastatrices" contre Moscou. Suivez notre direct.

7 h 45 : Kiev appelle les civils à fuir "avant qu'il ne soit trop tard"

Alors que la Russie prépare une grande offensive à l'est de l'Ukraine, Kiev a demandé aux habitants de quitter le plus vite possible le Donbass.

Pour Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial à Lviv, où des milliers d'Ukrainiens ont trouvé refuge, cet appel des autorités vise, "avant qu'il ne soit trop tard", à éviter que les civils soient pris au piège des bombardements.

03:50

7 h 32 : Washington resserre l'étau économique sur Moscou

Les États-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qu'ils qualifient de "dévastatrices" et qui visent notamment les grandes banques et les filles du président russe Vladimir Poutine.

Selon Washington, la Russie pourrait voir son économie s'effondrer de quelque 15% cette année. Les précisions de notre correspondante à Washington, Sonia Dridi.

01:30

6 h 47 : l'ONU va voter sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme

L'Assemblée générale des Nations unies va voter jeudi sur une proposition soumise par les États-Unis concernant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme en raison de rapports faisant état de "violations et d'abus flagrants et systématiques des droits de l'Homme" par les forces russes en Ukraine.

Un vote réunissant une majorité des deux tiers des 193 États membres de l'Assemblée générale de l'Onu, qui siège à New York, peut suspendre un pays du Conseil des droits de l'Homme pour atteintes graves et systématique aux droits humains.

Les diplomates occidentaux sont convaincus de bénéficier d'un soutien suffisant pour parvenir à l'adoption d'une résolution visant à suspendre Moscou de l'instance onusienne basée à Genève.

Un projet de résolution fait part de "graves préoccupations concernant la crise humanitaire et (le respect des) droits humains en Ukraine", particulièrement après les rapports d'abus des droits de l'homme par la Russie.

6 h 30 : l'Est ukrainien se prépare à de violents combats

Les forces russes ont bombardé mercredi plusieurs localités dans l'Est de l'Ukraine, dont Severodonetsk ou Rubizhne, faisant au moins un mort, a dénoncé mercredi soir le gouverneur de la région de Louhansk, encore sous contrôle ukrainien, Serguiï Gaïdaï.

"Je demande aux gens d'évacuer, parce que nous voyons clairement qu'avant de passer à l'offensive totale, l'ennemi va juste détruire complètement tous ces endroits", a-t-il déclaré, interrogé par une chaîne de télévision ukrainienne. "S'il-vous-plaît, partez" pendant qu'il en est encore temps, a-t-il insisté.

La vice-Première ministre Iryna Verechtchouk a également lancé depuis Kiev mercredi un appel aux habitants de l'est du pays à évacuer la région "immédiatement", en raison des craintes d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass (est) dont la Russie a désormais fait sa cible numéro un.

Avec AFP

