Reportage en Ukraine : à Tchouhouiv, avec les civils qui se terrent dans des caves

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les civils sont contraints de fuir ou de se terrer. À Tchouhouiv, une ville située à 30 km au sud-est de Kharkiv, nos journalistes ont partagé quelques heures avec les habitants, qui vivent dans la peur des bombardements russes. Reportage de Roméo Langlois, Catherine Norris Trent, et Achraf Abid.

Dans la localité de Tchouhouiv, située à une trentaine de kilomètres de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, des milliers d'habitants s'entassent dans des pièces souterraines, pour tenter de survivre aux bombardements incessants de l'armée russe. Les hôpitaux, les bâtiments administratifs et les écoles ne sont pas épargnés.

Tous les jours, à l’hôpital, des blessés arrivent de toute la commune. Six civils ont déjà été tués, plus d’une centaine blessés. La maire de la ville est débordée.

Femmes, enfants, personnes âgées... Ils ont tous fui leurs maisons et se retrouvent contraints de vivre les uns sur les autres, tenaillés par la peur et la faim, épuisés et malades, faute d'endroit où aller.

À l'image des autres villes en Ukraine, dans ce refuge de Tchouhouiv, près de 400 personnes s'entassent depuis maintenant six semaines. La famille de Denys, travailleur ukrainien rencontré par nos équipes, se partage une pièce à seize. Et à chaque nouvelle alerte de bombardement, le même schéma : les rues se vident de ses habitants.

