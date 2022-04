Zuzana, une Européenne convaincue en terre eurosceptique

Tout au long de la Conférence sur l'avenir de l’Europe, France 24 part à la rencontre des jeunes citoyens européens participant à l'événement. Près de 800 Européens originaires des 27 pays de l’Union sont concernés. Parmi eux, un tiers a moins de 25 ans. Quelles sont leurs attentes en matière de migration, d'environnement, de santé, ou de climat ? Rencontre avec Zuzana, jeune Slovaque de 22 ans. Dans un pays où l'adhésion à l'UE est parfois remise en cause, Zuzana a été désignée ambassadrice.

Cette semaine, une nouvelle fois, Zuzana va devoir boucler ses valises. Direction Strasbourg. Un voyage long dont elle a désormais pris l'habitude, pour retrouver une ville dont elle est tombée sous le charme. Zuzana vit à Bratislava, en Slovaquie, et c'est une Européenne convaincue. L'Europe est pour elle à la fois une passion et un sujet d'études, puisqu'elle prépare une thèse sur l'efficacité de la représentation des jeunes au niveau européen. La Conférence sur l'avenir de l'Europe, forcément, lui donne des idées même si l'événement ne sera pas terminé à temps pour lui permettre de concentrer sa thèse dessus. Depuis sa désignation comme ambassadrice slovaque auprès de la Conférence, la vie de Zuzana a pris une nouvelle dimension.

"C'est vraiment particulier d'être invitée ici, de venir à Strasbourg, d'être choisie parmi toute la population de Slovaquie parmi quasiment 5 millions de personnes. Quand je pense qu'il y a trente ans environ, la Slovaquie n'était pas une démocratie et qu'aujourd'hui, je suis ici au Parlement européen, sans mandat élu pour le faire… Pour expliquer ce qu'attendent les gens en Slovaquie… C'est quelque chose de tellement incroyable", s'étonne encore Zuzana dans un large sourire.

Zuzana est originaire de Nové Zámky près de la frontière hongroise. Avec cette conférence, la voilà aux premières loges pour observer et comprendre un peu mieux encore le fonctionnement des institutions européennes. Chaque état membre de l'Union a dépêché un ambassadeur auprès de la Conférence l'été dernier.

Zuzana vit à Bratislava en Slovaquie et c’est une européenne convaincue. © France 24

60 bienfaits pour lutter contre l'euroscepticisme

Zuzana prend son rôle de représentante de la Slovaquie très au sérieux, que ça soit à Strasbourg ou à Bratislava. Bratislava où elle souhaite mettre en avant les bienfaits de l'Union afin de lutter contre une spécificité locale : l'euroscepticisme. La Conférence a été pour le gouvernement du pays l'occasion d'un tour des villes, "un roadshow" autour des thématiques européennes qui a permis de prendre le pouls des attentes et des espoirs, des déceptions aussi d'une population qui avait pourtant voté à une large majorité pour l'adhésion à l'UE en 2003 : 93,7 %. Le résultat était certes trompeur, puisque seulement 52,1 % des Slovaques en âge de voter y avaient participé. Depuis, l'euroscepticisme n'a visiblement pas faibli comme nous le confirme Martin Klus, secrétaire d'État slovaque aux Affaires européennes.

La Conférence a été pour le gouvernement slovaque l’occasion d’un tour des villes, "un roadshow" autour des thématiques européennes. Sur la photo, à côté de Zuzana, le Premier ministre de Slovaquie, Eduard Heger. © France 24

"Malheureusement, la Slovaquie est l'un des pays européens où les citoyens sont le moins investis dans le projet européen. Un exemple pour s'en rendre compte : nous détenons le record de la plus faible participation aux élections européennes des 27 États membres, regrette Martin Klus. Cette Conférence ça a été pour nous une superbe opportunité de persuader les gens que nous sommes Européens, que l'Europe c'est nous. Malheureusement, les Slovaques sont aussi vulnérables face aux 'fake news', et il est difficile de les convaincre que ce qui circule sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ce n'est quelquefois pas de la véritable info. En ce sens, la participation de Suzana à notre 'roadshow' nous a permis de pénétrer d'autres bulles. C'est la personne idéale pour parler aux jeunes Slovaques. C'est normal. Et puis elle peut partager ses expériences à Strasbourg avec eux. De ce point de vue, ça a été fantastique de l'avoir à nos côtés", conclut le secrétaire d'État.

Évidemment, la guerre en Ukraine et la menace russe pourraient bien avoir changé la donne et rapproché rapidement l'opinion publique de ce pays d'Europe centrale de Bruxelles. Pour Zuzana, l'adhésion à l'Union Européenne est une évidence et une véritable chance pour le pays. C'est le discours qu'elle a porté tout au long de l'été en présentant 60 bienfaits pour la Slovaquie d'être membre de l'UE.

"Il y en a plus de soixante bien sûr, mais c'était important de pouvoir entrer dans le concret, de parler de ce qui marche : parler d'Erasmus, d'Erasmus+, de tout ce qui fait que l'Union est un progrès pour notre pays. Je pense que beaucoup de gens ici ne comprennent pas comment les institutions européennes fonctionnent. Ils pensent que c'est loin d'eux. Un exemple : j'ai parlé avec des Slovaques eurosceptiques. Certains étaient très nostalgiques du communisme, tout le monde avait du travail, tout était plus simple… J'ai compris que ces gens avaient surtout besoin que leurs sentiments, leurs doutes soient entendus. D'autres ont été victimes du communisme, et pour eux non plus ça n'est pas simple : ils ne comprennent pas qu'on puisse se laisser imposer des choses depuis Bruxelles", déplore-t-elle.

Cette expérience, ces craintes, ces doutes, Zuzana s'en est fait l'écho à la tribune du Parlement européen à Strasbourg en octobre 2021. En tant qu'Européenne convaincue, elle a rappelé que cet engagement appelait aussi quelques devoirs. Un discours direct qui a marqué les esprits.

La tribune de la jeune Slovaque a marqué les esprits pendant la Conférence. © France 24

"Je crois que c'est seulement en ayant une discussion directe avec les gens eurosceptiques, que nous pouvons les atteindre personnellement et les rassurer que l'UE est là pour eux. J'ai eu des discussions avec des personnes qui ont été stigmatisées par le régime communiste par le passé et qui ont perdu l'habitude de croire les politiciens. Pourquoi le feraient-ils ? Les gens auraient besoin de voir que les conclusions de cette Conférence seront mises en œuvre dans la réalité et qu'elles toucheront notre vie quotidienne. L'UE doit leur prouver son rôle par ses actions, et non par des promesses vides. Merci beaucoup. J'ai toujours voulu parler à un hémicycle à moitié vide."

À la tribune du Parlement, un discours direct de la part d'une européenne exigeante

L'absence des députés au moment de son intervention avait choqué la Slovaque qui, bien que passionnée d'Europe et de questions européennes, se montre très sourcilleuse envers les institutions.

"Comme toujours, comme partout, comme chez vous peut-être en France, mais particulièrement ici en Slovaquie, je crois qu'il faut expliquer les choses, faire preuve de pédagogie, mieux communiquer en somme pour montrer aux citoyens ce qui est fait pour eux. En particulier quand il y a des problèmes. Sinon, c'est toujours 'la faute à l'Europe', tout le monde blâme Bruxelles, cette bulle bruxelloise même si on ne sait pas vraiment ce que le terme recouvre. En revanche, quand quelque chose de bénéfique arrive grâce à Bruxelles, les politiques ont immédiatement le réflexe de le récupérer en disant : 'Regardez ce qu'on a fait/obtenu pour vous'. Il faut sortir de ce schéma, d'autant que les gens ne connaissent pas le fonctionnement des institutions."

Le fonctionnement des institutions européennes c'est à l'université que Zuzana l'a appris. Elle étudie les affaires européennes depuis trois ans. Entre la Conférence sur l'avenir de l'Europe, le dialogue pour la jeunesse et ses études, cette passionnée de musique vit à l'heure européenne quasiment 24 heures sur 24, même si son quotidien a été chamboulé par le Covid-19.

Une étudiante engagée sur tous les fronts

La Slovaquie a fait face à une propagation rapide de la pandémie. Celle-ci a coûté sa place au précédent gouvernement après un scandale de grande ampleur de vaccins russes achetés en catimini. Devant le faible taux de vaccination, le pays a dû recourir à des mesures drastiques et notamment un confinement long, les cours ont été placés en distanciel.

Devant le faible taux de vaccination, la Slovaquie a dû recourir à des mesures drastiques et notamment un confinement long. © France 24

C'est donc avec beaucoup d'émotion que Zuzana retrouve les bancs de l'université ce matin de décembre lorsque nous la rencontrons à Bratislava. Dans un pays alors en plein confinement, elle redécouvre des lieux qu'elle n'a plus fréquentés depuis plus de deux ans. Elle retrouve aussi des professeurs qui ont vu débarquer, dès sa première rentrée, cette étudiante engagée.

"À l'époque, nous étions encore sous le choc de l'assassinat de Ján Kuciak [journaliste slovaque] et de Martina Kušnírová, sa compagne. Zuzana, déjà, était très impliquée, explique son professeur. Et depuis, ça ne s'est pas démenti. C'est une exemple positif pour ses camarades, Zuzana s'engage en faveur de ce qu'elle pense être juste."

Les sujets ne manquent pas : liberté de la presse, le droit des minorités et des LGBT+, la lutte contre les 'fake news', l'Europe ou la qualité de l'enseignement. Zuzana est sur tous les fronts. La guerre en Ukraine, pays voisin, évidemment et l'accueil des réfugiés devenant un nouveau sujet de préoccupation et d'engagement.

Les retrouvailles avec "son" Conseil européen

Cette semaine et à la fin du mois, Zuzana renouera avec la Conférence sur l'Avenir de l'Europe. Il y sera question, comme toujours depuis le début du conflit, de l'Ukraine, mais aussi de la défense des recommandations de chacun des groupes de travail. Zuzana souhaiterait voir apparaître un tronc de formation commun aux institutions européennes et à l'Europe dans toutes les écoles des 27. En tant qu'ambassadrice de son pays, la Slovaquie, elle s'impliquera totalement dans cette nouvelle session et dans un hémicycle où beaucoup la verraient faire carrière.

Assise dans l'hémicycle, Zuzana réalise : "Nous sommes en train de faire quelque chose de tellement énorme qui va probablement avoir un impact énorme, enfin je l'espère…" © France 24

"Quand je viens ici, que je m'assieds dans l'hémicycle et que j'ai des conversations avec les députés européens et toutes les parties prenantes, tout à coup, j'ai ce sentiment, je me dis : 'Oh mon Dieu, nous sommes en train de faire quelque chose de tellement énorme qui va probablement avoir un impact énorme', enfin je l'espère… J'aimerais que ça ne s'arrête jamais, car je pense que cette Conférence avec quelques améliorations peut devenir un outil formidable pour notre démocratie et pour les citoyens, pour leur permettre d'améliorer cette Union à laquelle nous participons, leur permettre de confronter leurs idées aux décideurs politiques et à leurs réalités aussi quelquefois. À mon sens, il faudrait donc que l'événement soit pérennisé évidemment. Il faudrait aussi que les recommandations puissent être mises en application, sinon évidemment, ça n'a pas de sens."

Une fois les sessions terminées Zuzana retrouvera alors ce qu'elle appelle "[s]on Conseil européen" : d'autres ambassadeurs et ambassadrices des 27 qui, comme elle, participent à la Conférence. Avec ces nouveaux amis, un nouvelle fois, elle refera le monde. Il y sera beaucoup question, naturellement, d'Europe.

