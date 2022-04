En direct : l'Ukraine s'efforce d'évacuer les civils dans l'Est

Heure par Heure

Un enfant court dans une gare près de la ville de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine où les évacuations se poursuivent, le 7 avril 2022.

Au lendemain de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou, les autorités ukrainiennes s'efforcent vendredi d'évacuer les civils des régions de l'Est, menacées par une offensive russe. Suivez notre direct.

6 h 30 : l'Ukraine s'efforce d'évacuer les civils dans l'Est

Redoutant une offensive russe contre les régions de l'Est, les autorités ukrainiennes ont à nouveau appelé la population civile à les quitter.

Les forces russes ont "endommagé la voie ferrée à Shastya. Désormais, l'évacuation aura lieu uniquement par bus", a indiqué le gouverneur de la région de Louhansk, Serguiï Gaïdaï. "Toutes les horreurs que nous avons connues risquent d'empirer. Ne vous condamnez par à la mort vous-mêmes ! Partez ! Les prochains jours seront la dernière chance" pour une évacuation, a-t-il lancé sur Facebook.

Et a Donestk, le chef de l'administration militare régionale Pavel Kirilenko a indiqué que trois trains d'évacuation avaient été immobilisés temporairement après une frappe russe contre une voie ferrée.

Un autre nouvel appel concernait notamment la ville de Severodonetsk, la plus à l'est tenue par les forces ukrainiennes, pilonnée par les troupes russes et où des journalistes de l'AFP ont vu jeudi des civils évacués par cars, pendant que des explosions retentissaient régulièrement à sa périphérie.

Avec AFP

