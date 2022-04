En direct : plus de 1 200 corps découverts dans la région de Kiev, après le départ de l'armée russe

Heure par heure

Plus de 1 200 corps ont été découverts à ce jour dans la région de Kiev, en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes, selon la procureure générale d'Ukraine. À l'est, l'aéroport de Dnipro a été de nouveau dimanche bombardé par les Russes et "complètement détruit", a annoncé le gouverneur régional. Suivez notre direct.

16 h 26 : l'aéroport de Dnipro "complètement détruit" après un bombardement russe

L'aéroport de Dnipro, grande ville de l'est de l'Ukraine, a été de nouveau bombardé dimanche par les Russes et "complètement détruit", a annoncé le gouverneur régional.

L'accès à l'aéroport a été interdit aux journalistes. Une équipe de l'AFP a pourtant entendu un avion décoller, signe que la piste n'a probablement pas été touchée par la frappe.

"Nouvelle attaque contre l'aéroport de Dnipro. Il n'en reste plus rien. L'aéroport lui-même et les infrastructures à proximité ont été détruits. Et les missiles continuent de voler", a écrit sur Telegram Valentin Reznitchenko, le gouverneur régional. "On est en train de déterminer le nombre de victimes", a-t-il poursuivi.

16 h 08 : plus de 1 200 corps découverts dans la région de Kiev

"À ce jour, nous avons 1 222 personnes tuées seulement pour la région de Kiev", a déclaré Iryna Venediktova, la procureure générale d'Ukraine, qui s'exprimait en anglais dans une interview. Elle a également fait état de 5 600 enquêtes ouvertes pour crimes de guerre présumés depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Elle n'a pas précisé dimanche si les corps découverts étaient exclusivement ceux de civils.

Il y a une semaine, Mme Venediktova avait fait état de 410 civils morts retrouvés dans les territoires libérés de la région de Kiev.

13 h 44 : l'Ukraine "prête pour les grandes batailles" à l'est, les évacuations se poursuivent

"L'Ukraine est prête pour les grandes batailles. L'Ukraine doit les gagner, y compris dans le Donbass", région de l'Est du pays, a déclaré samedi soir le conseiller présidentiel ukrainien Mykhaïlo Podoliak, cité par l'agence de presse Interfax-Ukraine.

Les frappes aériennes et bombardements continuaient dans le même temps sur l'Ukraine. Dimanche matin, des bombardements à Kharkiv et dans sa banlieue, ont fait au moins deux morts, a annoncé le gouverneur régional Oleg Sinegoubov sur Facebook.

"L'armée russe continue de faire la guerre aux civils, faute de victoires sur le front", a-t-il dénoncé, indiquant qu'au cours des dernières 24 heures, Kharkiv et sa banlieue avaient été bombardés 66 fois.

Dimanche, la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, a indiqué que 4 532 civils avaient été évacués la veille.

La majorité ont quitté la région de Zaporijjia, a-t-elle ajouté, précisant que près de 200 personnes ont pu quitter la ville portuaire assiégée de Marioupol, dans le sud et plus d'un millier ont fui Melitopol, Lysychansk, Severodonetsk, Roubijne, Kreminna et Popasna dans la région de Lougansk.

12 h 39 : le pape appelle à une "trêve de Pâques" pour "arriver à la paix"

Le pape François a appelé dimanche à une "trêve de Pâques" en Ukraine "pour arriver à la paix à travers de véritables négociations".

"Que débute une trêve de Pâques, mais pas pour recharger les armes et reprendre le combat. Non. Une trêve pour arriver à la paix à travers de véritables négociations", a-t-il déclaré après avoir célébré en public la messe des Rameaux place Saint-Pierre.

"Quelle sorte victoire sera celle consistant à planter un drapeau sur un tas de ruines ?" s'est interrogé le pape à propos d'"une guerre dont on ne voit pas la fin". "Une guerre qui chaque jour met devant nos yeux d'odieux massacres et des cruautés atroces commis contre des civils sans défense", a-t-il dénoncé.

