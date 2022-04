REPORTAGE

Guerre en Ukraine : les journalistes russes face à la censure de l'État

02:39 Vassily Polonsky, journaliste russe, ancien de la web TV indépendante Dojd, inactive après le début de l'invasion en Ukraine et la censure exercée par l'État russe. © France 24

Texte par : Elena VOLOCHINE | Vidéo par : Elena VOLOCHINE 2 mn

Il n'y a plus de médias indépendants en Russie, et les derniers journalistes qui travaillent encore dans le pays risquent gros. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, l'État russe ne cesse de durcir la législation, instaurant une censure de guerre. Rencontres à Moscou avec ceux qui restent malgré tout et tentent d'exercer leur métier.