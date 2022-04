En direct : la CIA prévient du risque nucléaire posé par Vladimir Poutine

Heure par Heure

Le patron de la CIA Williams Burns a estimé jeudi que les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays. Suivez notre direct.

2 h 37 : de puissantes explosions entendues à Kiev

De puissantes explosions ont été entendues à Kiev aux premières heures de la journée de vendredi, tandis que des sirènes d'alerte ont retenti à travers l'Ukraine alors que les forces ukrainiens et les habitants se préparaient à de nouvelles attaques de la Russie. Il semble s'agir des plus importantes explosions dans la capitale ukrainienne et ses environs depuis que l'armée russe s'est retirée de la zone plus tôt ce mois-ci en vue d’un redéploiement dans le sud et l'est du pays.

2 h 30 : la CIA prévient du risque nucléaire posé par un Poutine confronté à des revers

"Vu qu’il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers qu’ils ont subis jusqu’ici d’un point de vue militaire, aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance", a déclaré jeudi le chef de la CIA William Burns lors d’un discours à Atlanta.

Le Kremlin a évoqué la mise en alerte de ses forces nucléaires "mais nous n’avons pas vraiment constaté de signes concrets comme des déploiements ou des mesures militaires qui pourraient aggraver nos inquiétudes", a ajouté le patron de la principale agence de renseignement américaine. "Il est évident que nous sommes très inquiets. Je sais que le président (Joe) Biden est profondément préoccupé par le risque d’une Troisième Guerre mondiale et fait tout pour éviter de parvenir au point où un conflit nucléaire devient possible", a-t-il ajouté.

Avec AFP et Reuters

