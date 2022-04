En direct : à Marioupol, les soldats assiégés vivent peut-être leurs "derniers jours"

Un chef militaire ukrainien a appelé mercredi sur Facebook la communauté internationale à procéder à l'"extraction" de son groupe, retranché dans l'usine assiégée d'Azovstal à Marioupol. De son côté, Washington prépare un nouveau paquet d'aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine. Suivez notre direct.

3 h 45 : à Marioupol, les soldats assiégés vivent peut-être leurs "derniers jours"

"Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures", a affirmé un commandant de militaires ukrainiens assiégés à Marioupol en appelant la communauté internationale à procéder à leur "extraction", dans un message publié sur Facebook mercredi.

"L'ennemi est dix fois plus nombreux que nous", a déclaré Serguiy Volyna, de la 36e brigade de la marine nationale, retranchée dans l'usine assiégée d'Azovstal à Marioupol (sud-est de l'Ukraine). "Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d'utiliser la procédure d'extraction et de nous emmener sur le territoire d'un pays tiers", a-t-il ajouté.

1 h 11 : corridor mercredi pour les militaires ukrainiens à Marioupol

Mardi soir, l'armée russe a déploré que "personne" n'ait emprunté le couloir humanitaire censé permettre aux forces ukrainiennes ayant décidé de se rendre de sortir de Marioupol. Ce dernier sera rouvert de nouveau mercredi à partir de 11 h GMT, selon la même source.

1 h : Washington prépare un nouveau paquet d'aide militaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine

Les États-Unis s'apprêtent à approuver un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine s'élevant à 800 millions de dollars, moins d'une semaine après une précédente annonce d'une tranche du même montant, ont rapporté mardi plusieurs médias américains.

Les détails de ce nouveau paquet sont toujours en cours d'élaboration, selon la chaîne CNN, qui cite trois haut responsables de l'administration Biden. Selon NBC News, cette nouvelle tranche devrait inclure plus d'artillerie et des dizaines de milliers d'obus.

Avec AFP et Reuters

