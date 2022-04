En direct : les ministres des Finances du G7 promettent plus de 24 milliards de dollars à l'Ukraine

Heure par Heure

Un soutien supplémentaire de 24 milliards de dollars a été promis par les ministres des Finances du G7 à l'Ukraine, alors que la Russie renforce son offensive à l'est du pays. Suivez notre direct.

2 h 12 : les ministres des Finances du G7 promettent plus de 24 milliards de dollars à l'Ukraine

Les ministres des Finances des pays membres du G7 ont annoncé avoir fourni et s'être engagé à apporter, avec la communauté internationale, un soutien supplémentaire de 24 milliards de dollars à l'Ukraine en 2022 et au-delà, ajoutant qu'ils étaient prêts à faire plus si nécessaire.

Les ministres ont regretté la participation de la Russie à plusieurs forums internationaux, notamment aux réunions du G20, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. "Les organisations internationales et les forums multilatéraux ne devraient plus mener leurs activités avec la Russie de manière habituelle", était-il écrit dans un communiqué.

2 h 04 : l'Ukraine travaille en coulisses pour réduire les expéditions de gaz russe via Nord Stream 1

L'Ukraine travaille en coulisses pour convaincre les alliés occidentaux de changer la route des livraisons de gaz russe du gazoduc Nord Stream 1 au profit du gazoduc ukrainien, ce qui augmenterait l'influence de Kiev dans son conflit avec la Russie, ont déclaré des responsables de l'énergie à Reuters.

Une telle décision obligerait la Russie à faire transiter par l'Ukraine une plus grande partie de son gaz destiné à l'Europe. Moscou devrait ainsi payer davantage de droits de transit, ce qui pourrait aider la défense de l'Ukraine en temps de guerre et dissuader la Russie d'endommager les gazoducs ukrainiens dans l'intervalle, ont déclaré ces responsables aux parlementaires américains et aux responsables de l'administration Biden à Washington la semaine dernière.

1 h 05 : Kiev dit soupçonner la Croix-Rouge d'être "complice" de la Russie

Une responsable ukrainienne a reproché mercredi au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de ne pas coopérer avec son pays sur le sort de réfugiés ukrainiens en Russie, le soupçonnant d'être "complice" de "déportations", des accusations vivement rejetées par le CICR.

0 h 23 : des ministres occidentaux protestent contre la présence de la Russie au G20

Des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, réunis mercredi en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale, ont quitté la séance plénière ou éteint leur écran pour protester contre la présence de la Russie.

"La guerre est incompatible avec la coopération", a déclaré le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire en ouverture, en exhortant la Russie à "s'abstenir de participer aux réunions du G20". Son homologue russe Anton Silouanov a rétorqué : "le G20 a toujours été et reste avant tout un forum économique".

0 h 12 : les Occidentaux s'attendent à des cyberattaques russes massives contre eux

Les États-Unis et quatre autres pays occidentaux ont prévenu mercredi que leurs services de renseignement disposaient d'informations selon lesquelles la Russie s'apprêtait à lancer des cyberattaques massives contre les alliés de l'Ukraine. Les pays formant l'alliance dite des "Five Eyes" - États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada et Nouvelle-Zélande - ont précisé que Moscou pourrait faire appel à ces groupes cybercriminels pour lancer des attaques contre des États, des institutions, et des entreprises.

"Des renseignements croissants indiquent que l'État russe étudie les options pour de potentielles cyberattaques", ont-ils indiqué dans un communiqué commun. "L'invasion russe de l'Ukraine pourrait exposer des organisations aussi bien dans la région que dans le reste du monde à une cyberactivité malveillante", indique le communiqué. "Cette activité pourrait répondre au coût économique sans précédent imposé à la Russie, et au soutien matériel apporté (à l'Ukraine) par les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires".

Avec AFP et Reuters

