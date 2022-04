HEURE PAR HEURE

En direct : le secrétaire d'État américain Antony Blinken attendu à Kiev

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le premier ministre ukrainien Denys Shmyhal (non illustré) assistent à une réunion au département d’État, dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, à Washington, le 22 avril 2022. © Susan Walsh/Pool, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Le secrétaire d'État Antony Blinken et le ministre de la Défense Llyod Austin doivent arriver aujourd'hui à Kiev pour discuter des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine, a annoncé samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit de la première visite américaine en Ukraine au bout de deux mois exactement d'une guerre qui fait toujours rage dans l'est et le sud. Suivez en direct les derniers développements.