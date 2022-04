En direct : les États-Unis président en Allemagne une réunion pour armer l'Ukraine

Heure par Heure

Antony Blinken et Lloyd Austin à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, le 25 avril 2022.

Une quarantaine de pays se réunissent mardi en Allemagne, à l'invitation des États-Unis, pour renforcer la défense de l'Ukraine qui, selon le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, "peut gagner" face à la Russie, si on lui en donne les moyens. Suivez notre direct.

2 h 44 : Londres supprime tous les droits de douane pour l'Ukraine

"Les droits de douane sur tous les biens importés d'Ukraine seront maintenant réduits à zéro, et tous les quotas seront abolis", a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué. Cette mesure répond à une demande directe du président ukrainien Volodymyr Zelensky, précise le communiqué. Elle concerne notamment l'orge, le miel, les volailles et les tomates en boîte exportées par l'Ukraine vers le Royaume-Uni.

0 h 37 : les États-Unis président en Allemagne des discussions sur l'Ukraine

Les États-Unis organisent mardi une conférence devant réunir plus de 40 pays lors de laquelle seront abordées des questions de défense liées à l'Ukraine, avec pour but d'armer Kief afin qu'il puisse se défendre contre l'offensive, potentiellement décisive, lancée par la Russie dans l'est du pays. L'événement va être présidé par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne. "Ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien", a souligné Lloyd Austin au sujet de l'Ukraine.

D'après le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, l'un des principaux objectifs des discussions est de synchroniser et de coordonner une aide sécuritaire croissante à l'Ukraine comprenant des armes lourdes ainsi que des drones armés et des munitions.

S'exprimant devant des journalistes présents à bord de l'avion le transportant en Allemagne, il a déclaré que les prochaines semaines seraient "vraiment décisives". L'Ukraine "a besoin de soutien continu pour avoir de la réussite sur le champ de bataille", a-t-il ajouté. "Et cela est réellement l'objectif de cette conférence".

0 h 11 : les armes occidentales en Ukraine sont des cibles légitimes, dit Moscou

S'exprimant dans un entretien à la télévision publique diffusé lundi sur le site Internet du ministère russe des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé que "ces armes seront une cible légitime pour l'armée russe œuvrant dans le cadre de l'opération spéciale", en référence à l'offensive en Ukraine, que les Occidentaux et Kiev qualifient d'invasion.

"Des entrepôts de stockage dans l'ouest de l'Ukraine ont été visés plus d'une fois (par l'armée russe). Comment peut-il en être autrement ?", a ajouté Sergueï Lavrov. "L'Otan, en substance, est engagée dans une guerre avec la Russie via un intermédiaire et elle arme cet intermédiaire. Cela signifie la guerre."

Avec AFP et Reuters

