EXCLUSIF

Reportage en Ukraine : à Mykolaïv, les habitants doivent vivre sans eau

02:35 © France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Dans le sud de l'Ukraine, la ville de Mykolaïv résiste toujours à l’avancée des troupes russes. En plus des bombardements, ses habitants doivent faire face au manque d’eau, de plus en plus rare depuis deux semaines. Reportage de nos envoyés spéciaux Tarek Kai et Luke Shrago.