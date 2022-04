CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : la réélection d’Emmanuel Macron, vue de l’étranger

Le dessin du Néerlandais Tjeerd Royaards représentant Emmanuel Macron lors de sa réélection. © Tjeerd Royaards, Cartooning for Peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Après une campagne pour le moins atone, et devant le scénario répété d’un second tour entre Emmanuel Macron et la candidate d’extrême-droite Marine Le Pen, les Français ont finalement tranché en votant pour Emmanuel Macron pour un second mandat présidentiel. L’écart des voix se rétrécie toutefois dangereusement, confirmant l’influence croissante de l’extrême-droite sur le paysage politique français.