Guerre en Ukraine: à Dnipro, la société civile organise son soutien à l'armée ukrainienne

A Dnipro, la société civile s'organise et participe à l'effort de guerre.

Dans la ville de Dnipro, en Ukraine, la société civile s'organise pour soutenir l'effort de guerre. Un appartement a été transformé en centre de stockage par des volontaires. Un reportage de Karim Yahiaoui et de Mohamed Farhat.

Dans la ville de Dnipro, pour soutenir l'effort de guerre, un appartement a été transformé en centre de stockage. "Notre objectif, c'est d'aider ceux qui se trouvent dans les points chauds", explique Lina Triegoub, une volontaire. Dans les dédales de ce local, on trouve de tout : nourriture, médicaments, produits d'hygiène, vêtements, que les chauffeurs font ensuite parvenir dans les villes assiégées à l'est de l'Ukraine.

Depuis le 24 février, tout un peuple est mobilisé en Ukraine, dans les villes et les campagnes, pour aider les civils et soutenir l'effort de guerre. Deux militaires, stationnés aux abords de l'aéroport de Dnipro détruit par les frappes russes, saluent le travail effectué. "Les volontaires jouent un rôle essentiel, affirme Ivan, un soldat. Les militaires ressentent le soutien moral et psychologique de la population."

La multitude de réseaux d'approvisionnement en matériel a également grandement contribué à soutenir les forces armées ukrainiennes. Dans le centre de stockage de Dnipro, on trouve des gilets par balles, des civières et même des lunettes de visée pour les fusils. "Tous mes proches ont rejoint l'armée, explique Ksenia Petrovic, une des volontaires. C'est pour cela que je suis là. Si je n'étais pas utile ici, je rejoindrais l'armée moi aussi."

L'engagement de ces volontaires explique en partie la capacité du pays à résister depuis le début du conflit.

