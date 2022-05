En direct : une nouvelle opération d'évacuation programmée à Marioupol

Heure par Heure

Si la situation s'apaise, une nouvelle opération d'évacuation de l'aciérie d'Azovstal à Marioupol va être tentée mercredi. En parallèle, l'Union européenne va lancer l'examen de nouvelles sanctions contre Moscou, dont un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. Suivez notre direct.

5 h 38 : l'UE prépare un embargo pétrolier

Un projet d'embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie a été soumis dans la nuit de mardi à mercredi aux pays membres de l'Union européenne (UE), mais la mesure suscite encore des réserves, ont indiqué à l'AFP plusieurs responsables et diplomates européens.

Le projet prévoit un arrêt progressif des achats européens sur une période de six à huit mois, jusqu'à fin 2022, avec une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie.

La proposition a été communiquée vers minuit aux ambassadeurs des États membres qui vont commencer à l'étudier lors d'une première réunion mercredi à Bruxelles, ont indiqué deux sources à l'AFP. Aucune communication de la Commission n'était prévue avant l'intervention de la présidente Ursula von der Leyen mercredi matin devant les députés européens, ont indiqué plusieurs sources.

5 h 13 : une opération d'évacuation de Marioupol prévue mercredi

Une nouvelle opération d'évacuation de l'aciérie d'Azovstal à Marioupol est programmée mercredi, "si la situation en termes de sécurité le permet", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk. Or, rien ne dit que les conditions seront réunies après l'annonce mardi par les forces russes de leur attaque, lancée après des semaines d'intenses bombardements.

3 h 56 : Kiev reçoit de plus en plus d'aides militaires et financières

L'Ukraine reçoit des aides de plus en plus massives. Les États-Unis sont le pays le plus généreux avec Kiev, avec un peu plus de 3 milliards d'euros d'aide militaire, se plaçant devant la Pologne (1,5 milliard d'euros). Côté européen, on peut s'attendre à un virage dans les prochaines semaines, pour contribuer notamment à la reconstruction de l'Ukraine.

2 h 23 : Moscou va boycotter à l'ONU le Comité politique et de sécurité de l'UE

La Russie boycottera, mercredi, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avec le Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne (UE). Selon une source diplomatique russe s'exprimant sous couvert de l'anonymat, la décision de Moscou est liée à la situation en Ukraine.

Un diplomate occidental a indiqué à l'AFP n'avoir pas souvenir d'un boycott de la Russie d'une réunion du Conseil de sécurité depuis l'invasion de l'Ukraine. Cette réunion informelle annuelle entre le Conseil de sécurité et le COPS doit permettre d'aborder les interactions de l'UE avec l'ONU dans des pays où les deux organisations mènent des opérations, comme en Bosnie, en Centrafrique ou au Mali.

