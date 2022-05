guerre en ukraine

Reportage : près de Kiev, les démineurs traquent les explosifs abandonnés par les Russes

02:12 Une unité de déminage, près de Kiev. © France 24

Autour de la capitale ukrainienne, où l'armée russe est passée, des unités de déminage s'affairent à la recherche de roquettes perdues. Pour l'heure, plus de 28 000 explosifs ont été retrouvés. Autour de Kiev, 30 % des champs pourraient contenir des mines, et plus de 10 % du territoire ukrainien représenterait aujourd'hui un danger pour les civils. Reportage.