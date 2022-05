En direct : dans l'aciérie d'Azovstal, les derniers combattants ukrainiens résistent toujours

heure par heure

Les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal luttent toujours au moment où l'armée russe resserre son emprise sur cette dernière poche de résistance à Marioupol. Côté diplomatique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer à la réunion par visioconférence des dirigeants des grandes puissances du G7 pour discuter de la situation dans son pays. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

5 h 41 : le dirigeant tchétchène déclare que ses soldats contrôlent Popasna, dans la région de Louhansk

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, proche allié du président russe Vladimir Poutine, a annoncé dimanche que des combattants de la république russe du Caucase contrôlaient la majeure partie de la ville de Popasna, dans l'est de l'Ukraine.

"Les combattants des forces spéciales tchétchènes se sont emparés de la majeure partie de Popasna", a déclaré Ramzan Kadyrov dans un message publié sur Telegram.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment ces déclarations.

L'Ukraine n'a pas immédiatement réagi aux déclarations de Ramzan Kadyrov, mais Oleksi Arestovitch, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré samedi soir que d'intenses combats étaient en cours dans la ville.

​​​​​​4 h : l'Ukraine au menu d'un G7 avec Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit participer dimanche 8 mai à la réunion par visioconférence des dirigeants des grandes puissances du G7 pour discuter de la situation dans son pays, où le sort des derniers assiégés du port stratégique de Marioupol reste incertain.

"Le 8 mai est une date historique marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe qui a occasionné la terreur, la destruction et la mort en Europe", a déclaré vendredi la porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, estimant que la guerre en Ukraine rendait "la cohésion du G7 (...) plus importante que jamais".

L'Allemagne assure cette année la présidence du G7 (également Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie et Japon).

Cette troisième réunion depuis le début de l'année sera consacrée "en particulier à la situation en Ukraine", a-t-elle indiqué, sans plus de détails.

4 h : à Azovstal, les derniers combattants ukrainiens résistent toujours malgré d'immenses difficultés

Alors que femmes, enfants et personnes âgées ont tous été évacués de l'aciérie Azovstal samedi; avec de moins en moins de munitions et de nourriture, et des conditions de vie extrêmes, les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal luttent toujours au moment où l'armée russe resserre son emprise sur cette dernière poche de résistance à Marioupol (sud-est).

Depuis plusieurs semaines, Marioupol est presque entièrement sous contrôle des Russes. Seule lui échappe l'immense aciérie Azovstal que l'armée russe pilonne sans relâche, en plus d'attaques importantes au sol à l'origine de violents combats.

00 h 10 : Londres va fournir une aide militaire de 1,3 milliards de livres à l'Ukraine

La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle fournirait une aide militaire supplémentaire de 1,3 milliards de livres sterling (1,52 milliards d'euros) à l'Ukraine.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est l'un des fervents défenseurs de l'Ukraine et de ses efforts de résistance depuis l'invasion russe lancée le 24 février. Le gouvernement britannique a envoyé des missiles antichars, des systèmes de défense aérienne et d'autres armes à l'Ukraine.

Cette nouvelle aide double presque les engagements de dépenses précédents que la Grande-Bretagne a pris vis-à-vis de l'Ukraine.

Avec AFP et Reuters

