Édition spéciale : Demain l'Europe

53:00

Texte par : Raphaël KAHANE Suivre | Jean-François ACHILLI

L'Ukraine rejoindra-t-elle une "communauté politique européenne" ? C’est l’une des propositions-choc d’Emmanuel Macron à l’occasion de la "Journée de l’Europe". Un lundi 9 mai marqué, à Moscou, par le défilé militaire commémorant la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie. Démonstration de force et face-à-face à distance au menu d’une édition spéciale sur France 24, RFI et FranceInfo radio et TV canal 27 avec le regard de nos "informés" du jour : Dominique Baillard, François Beaudonnet, Angélique Bouin et Caroline de Camaret.