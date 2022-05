En direct : la menace russe s'éloigne de Kharkiv

Heure par Heure

L'étau russe se desserre sur Kharkiv, la deuxième ville de l'Ukraine qui était pilonnée depuis fin février, a affirmé Volodymyr Zelensly, alors que le conflit pourrait s'étendre vers le sud-ouest selon Washington. De son côté, la Chambre américaine des représentants a adopté une enveloppe faramineuse de près de 40 milliards de dollars pour Kiev. Suivez notre direct.

Publicité Lire la suite

5 h 01 : la menace russe s'éloigne de Kharkiv, selon l'Ukraine

"Nos forces armées nous ont donnés à tous de bonnes nouvelles de la région de Kharkiv. Les occupants sont progressivement repoussés de Kharkiv", pilonnée depuis fin février, a dit le président Volodymyr Zelensky dans une vidéo. "Je suis reconnaissant à tous nos combattants qui tiennent bon et font preuve d'une force surhumaine pour chasser l'armée d'envahisseurs."

"Les localités de Cherkasy Tychky, Rusky Tychky, Roubijné et Bayrak ont été libérées" dans la région de cette grande ville, a précisé l'état-major ukrainien sur Facebook. "Ainsi, l'ennemi a été repoussé encore plus loin de Kharkiv, et les occupants ont eu encore moins de possibilités de frapper le centre régional."

Mais "l'intensité des bombardements dans le district de Kharkiv a augmenté", a-t-il aussi relevé. De plus, selon Oleg Snegoubov, chef de l'administration régionale de Kharkiv s'exprimant sur Telegram, "en se retirant, les occupants russes laissent derrière eux des pièges mortels", des mines.

4 h 29 : un premier vote au Congrès américain sur une enveloppe de 40 milliards de dollars pour Kiev

La Chambre américaine des représentants a adopté une enveloppe faramineuse de près de 40 milliards de dollars (38 milliards d’euros) pour la crise ukrainienne, suivant Joe Biden dans son soutien indéfectible à Kiev.

Le texte voté par des élus des deux camps comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Il doit désormais être voté au Sénat avant d'être promulgué par le président américain.

22 h 12 : Washington se prépare à une extension du conflit jusqu’aux portes de la Moldavie

Le renseignement américain a dit mardi prévoir une extension du conflit au-delà de l'Ukraine, estimant que le président russe Vladimir Poutine veut le porter jusqu’à la Transnistrie, région qui a autoproclamé son indépendance de la Moldavie.

"Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, durant lequel il a encore l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass" (Est): soit vers la Transdniestrie, région de Moldavie qui a fait sécession en 1990, a déclaré la cheffe de la CIA, Avril Haines.

S'il est "possible" que les Russes réalisent cet objectif dans les mois qui viennent, "ils ne pourront atteindre la Transnistrie et inclure Odessa (sud de l'Ukraine) sans décréter une forme de mobilisation générale", a ajouté Mme Haines lors d'une audition au Congrès américain.

00:45

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne